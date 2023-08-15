Путешествовать по северной части Франции теперь можно всего за 1 евро

Таким образом в стране хотят дать возможность местным жителям и туристам использовать более экологичные виды транспорта для летних путешествий вместо автомобилей и самолетов.

О-де-Франс находится к северу от Парижа до границы с Бельгией. У региона есть береговая линия на Ла-Манше, соединяющем Северное море с Атлантическим океаном, поэтому многие выбирают это место для отпуска, чтобы спастись от жары, которая обрушилась на средиземноморские страны.