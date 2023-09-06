БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Пока таллиннские отели несут громадные убытки, гостиницы других эстонских городов процветают. Почему?

Казалось, что все должно вернуться на круги своя. Однако для многих гостиниц прошлый год выдался непростым – война на Украине отпугнула туристов из Восточной Европы, а следующим ударом стал энергетический кризис. Данные отчетов показывают, что в прошлом году таллиннские гостиницы остались в убытке, а вот за пределами столицы ситуация складывалась куда лучше.

Член правления Tallink Hotels Аве Свартс отметила, что и в этом году отели не похвастаться хорошими результатами. Например, по-прежнему ощущается нехватка туристических групп, которые по-прежнему избегают поездок в наш регион из-за войны в Украине. „Если в первые месяцы этого года мы значительно опережали планы и превышали показатели 2019 года, то в мае рост замедлился, а в июне заполняемость оказалась ниже ожиданий. Начало июля и августа - традиционно пиковый сезон для путешествий - было лучше с точки зрения результатов, но есть опасения, что лето в целом все равно окажется более скромным в плане результативности, чем ожидалось“, - сказала она.