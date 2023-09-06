БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Пока таллиннские отели несут громадные убытки, гостиницы других эстонских городов процветают. Почему?(8)
Эстония сняла ограничения, связанные с COVID-19, еще весной 2022 года, после чего отели понемногу начали возвращаться к своему обычному ритму работы. Казалось, бы жизнь налаживается - люди вновь стали путешествовать. Но тут началась война в Украине, а потом разразился энергетический кризис и страну накрыла инфляция. И если одни отели в этой ситуации стали нести громадные убытки, то другие не только добились прибыли, но и даже превысили допандемийные показатели. Как это им удалось?
Казалось, что все должно вернуться на круги своя. Однако для многих гостиниц прошлый год выдался непростым – война на Украине отпугнула туристов из Восточной Европы, а следующим ударом стал энергетический кризис. Данные отчетов показывают, что в прошлом году таллиннские гостиницы остались в убытке, а вот за пределами столицы ситуация складывалась куда лучше.