Как комфортно и безопасно добраться до Хельсинки с велосипедом?

По словам Бороденко, отправляясь в морское путешествие, следует учитывать, что велосипеды, электровелосипеды, электросамокаты и другие электрические малогабаритные транспортные средства регистрируют на судне в зоне регистрации автомобилей, а доступ с ними на судно осуществляется по автомобильной палубе. „Вы должны присутствовать в зоне регистрации автомобилей как минимум за час до отправления, а зарегистрированный велосипед должен быть готов к погрузке на судно за 45 минут до отправления“, - пояснил он.

По словам исполнительного директора Viking Line Инно Бороденко , прогулки по Хельсинки на велосипеде набирают все большую популярность, и поэтому приобрести велосипедный билет стоит уже при бронировании поездки: „Чтобы обеспечить на судне место для велосипеда, мы рекомендуем покупать билеты как минимум за неделю, а в пик сезона – даже раньше“.

В Хельсинки построено более 1500 километров велосипедных дорожек, поэтому велосипедисту не придется конкурировать на дороге с автомобилями – это, в свою очередь, создает ощущение защищенности и повышает безопасность. В центре города для автомобилей установлено ограничение скорости в 30 км/ч, что свело к нулю дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. „Несомненно, нам есть чему поучиться у Хельсинки в плане безопасности“, - прокомментировала Плаамус.

По словам руководителя проекта велосипедной кампании ERGO Кати Плаамус , путешествие с велосипедом дает больше свободы в поездках за границу: „Таким образом вы можете добраться до мест, куда общественный транспорт вас не доставит или куда вы не можете дойти пешком“. Хотя, по ее словам, в Хельсинки, как и в Таллинне, сейчас период активных дорожных работ, для легкого транспорта по-прежнему предусмотрены отдельные дорожки и строительство передвижению велосипедистов не мешает. Если вы хотите избежать пробок, в Финляндии перемещение по городу на велосипеде может стать наиболее эффективным решением.

На борт можно провезти классические, электрические и грузовые велосипеды, максимальные габариты для них не установлены. На автомобильной палубе велосипеды размещают в специально отведенном месте, руководствуясь указаниями судового работника. „В целях безопасности велосипед во время морского путешествия должен быть закреплен таким образом, чтобы он не начал двигаться самостоятельно. Поэтому мы рекомендуем использовать велозамок“, - добавил Бороденко.

По словам представителя Viking Line, отправиться в путешествие с велосипедом – отличный способ провести время с семьей: „По сравнению с перелетом путешествие на корабле экологичнее, комфортнее и интереснее для семей с детьми – во время плавания дети могут передвигаться по кораблю и проводить время в игровой комнате“. Однако Бороденко подчеркнул, что, поднимаясь на борт корабля с велосипедами, родители несут ответственность за обеспечение безопасности своих детей: „Важно, чтобы дети использовали предусмотренные для езды на велосипеде средства безопасности, находились в зоне ожидания, выполняли распоряжения сотрудников порта“.

Велосипед можно защитить и за границей

Хотя в 2022 году Финляндия была признана третьей страной в мире с наиболее законопослушным населением, ERGO рекомендует оформить страховку и на однодневную поездку, чтобы создать душевное спокойствие, а также обеспечить защиту велосипеда. „Для этого в договоре должна быть выбрана страховка багажа – неважно, личный у вас велосипед или одолженный у знакомого, он будет защищен от кражи. При страховании багажа необходимо исходить из стоимости вещей, которые берет с собой пассажир, в том числе с учетом стоимости велосипеда“, - прокомментировала руководитель по продуктам ERGO Анника Мялло.

Если кто-то хочет в отпуске посетить Хельсинки, но не может поехать на машине, поскольку автомобиль попал в аварию и его ремонт займет более пяти дней, альтернативой является поездка на велосипеде. Компания ERGO предлагает своим клиентам страхования каско возможность выбрать на время ремонта подменный автомобиль или велосипед, который потом останется им навсегда. „Мы проводим такую ​​кампанию вот уже пятое лето подряд, и за последние годы количество выбравших велосипед клиентов удвоилось“, - сказала Кати Плаамус, добавив, что цель „зеленой“ инициативы – побудить людей больше двигаться на велосипедах.