Эстонский музей природы приглашает в походы по изучению летучих мышей

„Летучие мыши – удивительные животные. Многие люди испытывают перед ними трепет, а порой даже и чувство страха. Страх же, как правило, появляется от малой осведомленности о жизни летучих мышей. Чтобы развеять предубеждения о рукокрылых, уже многие годы моей задачей является проведение таких походов, – говорит Катерина Песоцки. – Походы проводятся в парке Кадриорг, поскольку этот парк и находящиеся на его территории постройки являются замечательным местом для летних колоний многих видов рукокрылых нашей страны“.