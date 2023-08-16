16.08.2023, 07:00
Flixbus запустил новый маршрут из Киева в Хельсинки с остановкой в Таллинне(1)
ФОТО: | Õhtuleht
Автобусный перевозчик Flixbus открыл новый маршрут из Украины в Финляндию, включающий остановки в Эстонии и паромную переправу из Таллинна в Хельсинки, сообщает портал 34travel.me.
Новый маршрут - из Киева в Хельсинки с остановкой на Таллиннском автовокзале. Из Киева автобус отправляется в 06:55 утра, в Таллинн прибывает на следующий день в 14:30. Далее автобус следует в Хельсинки (стоимость билета включает паромную переправу). В Финляндии автобусы будут делать остановки в Турку, Райсио, Пори, Ваасе и других городах.
Посмотреть полный маршрут можно на сайте Flixbus.