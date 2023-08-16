Паланга продолжает удивлять ценами: за два дня семья истратила 1000 евро

„Если отдыхать, то отдыхать. Неужели будешь на отдыхе считать каждый цент? Для того год и работаешь, чтобы потом отдохнуть“, – сказали Delfi Марюс и Лина из Каунаса.

На вопрос о ценах, они махнули рукой и сказали: „А где сейчас в Литве дешево? Если смотреть только на цены, то зачем вообще ехать в отпуск? Нет денег – сиди дома. Если работаешь и зарабатываешь, то можешь себе позволить“.

Иной позиции придерживается семья из Вильнюса. „Мы проехали с двумя детьми. Только за 4 ночи в гостинице заплатили 1000 евро. Сходили на колесо обозрения, это развлечение стоило 45 евро. Где вы такие цены видели? Конечно дорого“, – сказал Витаутас.

Он сказал, что только еда в кафе или ресторане обходится на четверых в 70-80 евро.

„Мы с женой ели курятину, каждое блюдо по 14 евро, дети бургеры по 12 евро. Плюс напитки, детям - мороженое“, – рассказали вильнюсцы. По их словам, отдыхать в Паланге с детьми тяжело, ведь здесь много развлечений: батуты, игровые аппараты, машины, кинотеатры 5D и др. „Ведь и вы были детьми, знаете, что им всего хочется. Там 10 евро, там 10 евро, так в кошельке денег становится все меньше. За два дня уже потратили не одну сотню евро“, – заметил Витаутас.

Журналисты Delfi интересовались, какие развлечения предлагают в Паланге, и сколько они стоят.

Билет на колесо обозрения на 1 взрослого человека стоит 15 евро (весной было 10 евро), на ребенка - 10 евро. Билеты для семьи с двумя детьми до 12 лет – 45 евро, с тремя – 50 евро (весной соответственно 45 и 40 евро). Несмотря на цены, к колесу обозрения стоит длинная очередь.

„Как же приехать в Палангу и не сделать селфи для социальных сетей? Колесо обозрения стало символом Паланги. Посмотрите, что творится в социальных сетях“, – сказали подростки из Биржай.