ВИДЕО | На Тенерифе бушует пожар. Туристов и местных жителей эвакуируют

Пожар, начавшийся в ночь на вторник, охватил лесные массивы на северо-востоке Тенерифе, что затрудняет работу пожарных бригад.

„Это очень масштабный пожар, мы запросили дополнительные ресурсы“, — заявила по местному радио председатель совета Тенерифе Роза Давила. „В основном пожар затрагивает национальный парк „Корона Форесталь“, где произрастает много сосен. Кроме того, из-за сложности рельефа местности необходимы самолеты“, - добавила она.

По сообщению Canarias Radio, над территорией заповедника уже несколько раз пролетели специальные вертолеты, сбрасывающие воду. Эвакуированы жители деревень Аррате, Чивисая, Медиа-Монтанья и Аджафона.

К утру среды огонь охватил уже около 130 гектаров земли недалеко от самой высокой вершины Испании, вулкана Тейде.

Как и вся Южная Европа, Канарские острова также страдают от небывалой жары этим летом. В некоторых местах температура воздуха днем уже несколько недель превышает 40 градусов. Местные службы экстренной помощи предупреждают о повышенном риске лесных пожаров.