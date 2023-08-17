Путешествие налегке: какие страны вводят запрет на багаж и почему они это делают

Дубровник, Хорватия

В 2014 году Венеция стала первым городом, где попытались запретить провоз чемоданов на колесиках. Хотя планируемые ограничения так и не были введены, хорватский город Дубровник успешно реализовал идею в 2023 году. В настоящее время туристам предлагается оставлять чемоданы дома или в специально отведенных для этого местах в городе.

Дубровник, жемчужина Адриатики, уже долгое время борется с чрезмерным наплывом туристов — местные жители снимают видеоролики, напоминающие всем о туристическом этикете, а власти борются с чемоданами на колесиках, которые разрушают дорожное покрытие городских улиц.

Пиппа Гандертон, занимающаяся вопросами развития экологичных путешествий, отмечает, что туристы склонны набивать чемоданы до отказа просто потому, что они заплатили за вес. Однако тяжелый багаж увеличивает выбросы в атмосферу во время полета и наносит ущерб дорожному покрытию в пункте назначения. Она считает, что в будущем авиакомпании должны устанавливать более высокие требования для ручной клади, чтобы у путешественников отпало всякое желание набивать чемоданы до отвала.

Альпы

Горнолыжные курорты во Франции, Швейцарии и Австрии приглашают лыжников оставить свой личный инвентарь дома и арендовать необходимые вещи на месте. Речь идет не только о лыжах — курорты предлагают напрокат все — от очков до зимних курток. В то же время призывают туристов отказаться от самолетов и пересесть на поезда.

Япония

Авиакомпания Japan Airlines недавно запустила программу, позволяющую путешественникам заранее арендовать одежду на весь срок поездки, что избавляет их от необходимости брать с собой собственный гардероб. Арендованная одежда будет доставлена в отель, где остановился турист.