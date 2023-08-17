17.08.2023, 10:03
В аэропорту Мальты упростят проверку багажа
ФОТО: Photo by Isaac Struna on Unsplash
В международном аэропорту Валетта на Мальте с 2024 года больше не придется вытаскивать из ручной клади электронику на контроле безопасности, сообщает Europulse.
В зоне контроля безопасности международного аэропорта Валетта на Мальте установят „умные“ 3D-сканеры, которые оснащены усовершенствованной рентгеновской технологией. Она позволяет увидеть содержимое багажа с гораздо большей детализацией. Сканеры также могут идентифицировать в багаже взрывчатые вещества.
Кроме того, с 2024 года в самолет можно будет брать жидкости объемом больше 100 миллилитров.