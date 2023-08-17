Конец лета не означает, что пора отпусков закончилась. На автодоме можно путешествовать круглый год!

Путешествие доме на колесах становится все более популярным среди жителей Эстонии. „Аренда и покупка автодомов получили большой импульс во время пандемии Covid, когда варианты поездок были ограничены и искались способы провести более уединенный отпуск, для чего автодома предоставляют прекрасную возможность. Если вначале автодома скорее тестировали и сдавали в аренду для индивидуальных коротких поездок, то сейчас все больше интереса к покупке личного автодома или долгосрочной аренде с полным комплексом услуг, что дает больше свободы для наслаждения комфортом транспортного средства“, — заявил Герт Ватт, менеджер по обслуживанию Mobire Eesti. Он признал, что, помимо уединения, путешествие в автодоме дает возможность спонтанности, чего не дают авиаперелеты и проживание в отелях. „Путешествуя на автодоме, вы можете наслаждаться городской жизнью или остаться на ночь и прогуляться по красивым природным местам, в окрестностях которых сложно найти подходящее жилье, в зависимости от вашего настроения и пожеланий. Например, дом на колесах пригодится и в том случае, если места для проживания распроданы в рамках какого-то большого мероприятия“, — сказал Ватт. Хотя автодома мы чаще видим на дорогах в летние месяцы, на них можно ездить круглый год. Он добавил, что конец лета и осень — очень хорошее время для путешествий на автодоме, потому что в самых популярных автокемпингах меньше туристов, а также меньше автомобилей.