Конец лета не означает, что пора отпусков закончилась. На автодоме можно путешествовать круглый год!
За несколько лет интерес жителей Эстонии к автодомам и караванам значительно возрос, и все больше людей выбирают тур по Эстонии или за границу на автодоме вместо проживания в гостинице. Герт Ватт, руководитель службы Mobire Eesti, занимающейся арендой автомобилей, мотоциклов, автодомов и караванов с полным спектром услуг, дает советы о том, как выбрать наиболее подходящий автодом или караван и на что обратить внимание при планировании поездки.
Путешествие доме на колесах становится все более популярным среди жителей Эстонии. „Аренда и покупка автодомов получили большой импульс во время пандемии Covid, когда варианты поездок были ограничены и искались способы провести более уединенный отпуск, для чего автодома предоставляют прекрасную возможность. Если вначале автодома скорее тестировали и сдавали в аренду для индивидуальных коротких поездок, то сейчас все больше интереса к покупке личного автодома или долгосрочной аренде с полным комплексом услуг, что дает больше свободы для наслаждения комфортом транспортного средства“, — заявил Герт Ватт, менеджер по обслуживанию Mobire Eesti. Он признал, что, помимо уединения, путешествие в автодоме дает возможность спонтанности, чего не дают авиаперелеты и проживание в отелях. „Путешествуя на автодоме, вы можете наслаждаться городской жизнью или остаться на ночь и прогуляться по красивым природным местам, в окрестностях которых сложно найти подходящее жилье, в зависимости от вашего настроения и пожеланий. Например, дом на колесах пригодится и в том случае, если места для проживания распроданы в рамках какого-то большого мероприятия“, — сказал Ватт. Хотя автодома мы чаще видим на дорогах в летние месяцы, на них можно ездить круглый год. Он добавил, что конец лета и осень — очень хорошее время для путешествий на автодоме, потому что в самых популярных автокемпингах меньше туристов, а также меньше автомобилей.
Какой автодом выбрать?
По словам Ватта, выбор автодома должен основываться на потребностях и комфорте. „При выборе подходящего автодома необходимо учитывать количество пассажиров и их возраст. Если вы путешествуете с маленькими детьми, важно, чтобы в автомобиле было подходящее оборудование для обеспечения безопасности ребенка. Важно, чтобы в автодоме было место для всех пассажиров. Если известно, что большую часть времени вы путешествуете с семьей или друзьями, вам следует рассмотреть возможность использования более двух кроватей“, — сказал Ватт. Также важно учитывать, какие места для хранения должны быть в автомобиле. „Если мы имеем дело с активными отдыхающими, которые, помимо путешествий на автодоме, также хотят покататься на велосипеде или заняться серфингом, например, или если мы имеем дело с туристами, которые любят жарить на гриле, то необходимо учитывать, что в автодоме есть место для велосипеда, стеллажи и достаточно большое пространство для хранения необходимых вещей“, — описал Ватт, что нужно учитывать при выборе автодома.
Но как решить, выбрать дом на колесах или караван? По словам Герта Ватта, это в первую очередь вопрос бюджета и предпочтений. „Автодом дороже, но удобнее в управлении. Можно купить дом-прицеп дешевле, но необходимо учитывать, что маневрирование на дорогах с прицепом не всегда просто и требует навыков даже от самого опытного водителя. В то же время путешествие с таким прицепом дает возможность оставить „домик“ в автомобильном кемпинге и наслаждаться приятными быстрыми поездками на обычном транспортном средстве, не отказываясь от парковочного места“, — пояснил Ватт. Поэтому Ватт рекомендует перед покупкой подходящего дома на колесах подумать о том, какие поездки вы планируете совершать.
Как спланировать поездку?
Хотя путешествие на автодоме оставляет место для спонтанности, важно спланировать маршрут. „Однако планировать всю поездку по минутам не стоит, потому что в пути обязательно найдутся места, где вы хотели бы провести больше времени или вам захочется совершить какую-то побочную поездку, которую вы изначально не рассматривали“,- сказал Ватт, добавив, что прелесть путешествия на автодоме заключается в свободе выбирать подходящий вам темп и менять его по желанию и необходимости. С практической стороны стоит учитывать, что слишком долго за рулем водитель не будет, а потому Ватт рекомендует ежедневный пробег до 500 километров.
Ватт подчеркнул, что обязательно должна быть проведена предварительная работа по нанесению на карту подходящих автомобильных кемпингов. „В Эстонии почти везде разрешено останавливаться с автодомами, и здесь достаточно выбрать районы, которые вам больше нравятся, но при путешествии по Европе нужно учитывать, что при ночевке вам придется парковать дом на колесах в специальном караванном парке“, — пояснил Ватт. Также следует учитывать, что такие парковки, как правило, платные и время регистрации часто ограничено, а значит, прибыв в пункт назначения, не стоит оставлять его на ночь. Именно поэтому Ватт рекомендует перед поездкой провести предварительную работу и изучить условия различных автомобильных кемпингов, чтобы не попасть в непредвиденные неудобные ситуации, которые могут помешать приятному отдыху.