Виртуальная Нарва: новый туристический продукт за 200 тысяч евро стал объектом восхищения и критики одновременно(2)
Выставка виртуальной реальности, открывшаяся неделю назад в Нарвской ратуше, вызвала огромный интерес не только у посетителей, но и у разработчиков 3D-моделей, которые считают, что цена не соответствует качеству, пишет Gazeta.ee.
Не претендуя на экспертное мнение, „НГ“ побывала на нашумевшей выставке и поговорила с ее посетителями. Поскольку речь идет о городском проекте – попросила комментарии у специалистов нарвской мэрии, а также изучила критические мнения.
Что говорят критики
Первая критика по поводу прогулки-экскурсии по улочкам Старой Нарвы, которую посетители выставки могут совершить, надев очки виртуальной реальности, прозвучала на портале RUS.postimees.ee через день после открытия выставки.
„Нет ощущения, что гуляешь по настоящему городу – скорее, по его плохим декорациям“,– делится впечатлениями портал в материале под названием „По качеству эта работа стоит копейки. Нарвская виртуальная реальность за 200 000 евро вызывает вопросы“. В качестве эксперта портал привлек студентку, чья специальность – 3D моделирование. Однако самому содержанию экскурсии портал дает высокую оценку.
В понедельник ту же тему обсуждали в телепередаче ETV+ „Летний горизонт“ с главой Ассоциации разработчиков видеоигр Эстонии Андрейсом Русиновскисом. По его словам, визуал кажется упрощенным и недоработанным и вряд ли понравится людям, которые уже имеют опыт пользования виар-очками. Также, по мнению эксперта, молодежи наверняка хотелось бы не просто экскурсии, но и игровых возможностей.
„Визуал тянет максимум на 20 тысяч“, – оценил Русиновскис, добавив, что 200 тысяч евро – это общая стоимость проекта, в которую входит не только создание визуала. Возможно, разработчикам просто не хватило времени или денег, однако в дальнейшем визуал вполне можно доработать, подытожил он. Эксперт добавил, что среди специалистов фирма, выигравшая конкурс, считается одной из лучших.
Что видят посетители
Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому „НГ“ отправилась в Нарвскую ратушу. В зале, где проходят экскурсии, посетителям вручают виар-очки, предварительно подробно объяснив „чайникам“ вроде меня, как ими пользоваться, и какие кнопки когда нажимать. Впрочем, если вдруг нажмете что-то не то – сотрудница тут же подойдет и поможет.
В очках можно увидеть пять разных сюжетов, предварительно нужно выбрать язык, так как есть возможность прослушать экскурсию на пяти языках. На русском все пять сюжетов читает диктор с прекрасно поставленным голосом и интонацией.
Что касается визуала, то честно скажу – да, безусловно, ощущения, что видишь перед собой настоящий город, нет. Да, это больше похоже на декорации. Но, тем не менее, рассматривать их интересно. Есть и неожиданные волнующие моменты, к примеру, когда в одном из сюжетов ты вдруг взмываешь ввысь к самому шпилю Нарвской ратуши. Словом, в ходе получасовой виртуальной прогулки скуки я не ощутила.
„НГ“ также попросила поделиться своим мнением других посетителей. „Вначале показалось, что будет скучно, потому что изображение было статичным, но потом оказалось, что можно и оглядываться по сторонам, и двигаться. В какой-то момент я подумала: вот бы на машине покатали, и в последней истории это и произошло!
Я смотрела другие виртуальные туры в нескольких странах, и это одна из лучших экскурсий. И было очень познавательно“, – рассказала нарвитянка Анна.
„И визуальная часть понравилась, и содержание. Минус – что все экскурсии в принципе показывают одно и то же место, хотелось бы еще и другие части города увидеть, например, вид со стороны реки или Кренгольм“, – рассказала Элеанора, приехавшая из Франции навестить родственников. Посетители говорят, что надеются на развитие и дополнение визуальных экскурсий в будущем.
Что ответили в мэрии
„НГ“ попросила комментарий у городского Департамента развития и экономики, который отвечал за подготовку проекта виртуальной Нарвы, задав те вопросы, которые сейчас на слуху у горожан.
Как была выбрана фирма для создания виртуальной реальности?
„Разработка комплексного решения для туристического продукта дополненной и виртуальной реальности была заказана в рамках открытого тендера, каждая компетентная фирма могла представить свою концепцию и ценовое предложение. 30 августа 2022 года был заключен договор с компанией Platvorm OÜ, которая представила наиболее выгодное предложение“.
Какая задача перед ней была поставлена?
„Задание заказчика состояло в том, чтобы создать решение для беспроводных очков виртуальной реальности.
Их производительность не сравнима с компьютерами, способными быстро „запустить“ современные 3D-игры. По словам руководителя проекта Platvorm OÜ Микка Меэлака, необходимо учитывать ограничения очков виртуальной реальности. „Работа выполнена очень аккуратно. Любой, кто пользуется таким решением и работает с 3D-моделями, понимает, что в случае зданий детали моделируются в точности до оконных рам“, – сказал Микк Меэлак“.
Сколько денег было заплачено за эту работу?
„Общая договорная стоимость работ Platvorm OÜ составила 115 900 евро (без налога с оборота). „Согласно ценовому предложению Platvorm OÜ, стоимость разработки виртуальной и дополненной реальности составляет 66 тысяч евро (без налога с оборота), что составляет 57% от общей стоимости договора“.
Кто и по каким критериям оценивал результат?
„Тестирование результатов работы осуществлялось разработчиком продукта, представителями заказчика и обычными пользователями, так как продукт предназначен для обычных пользователей и должен подходить именно для конечных потребителей“.
Что мэрии известно о команде разработчиков?
„У города нет оснований сомневаться в компетентности компании Platvorm OÜ.
Для реализации нарвского проекта была привлечена компетентная команда.В сфере развития туризма руководитель проекта Микк Меэлак имеет опыт управления, разработки дизайна и развития проекта постоянной экспозиции Морского музея Эстонии в башне Толстая Маргарита. Проект был удостоен престижных международных наград (Heritage in Motion Best Achievement Award 2020, серебряная медаль European Design Awards 2021 за дигитальную инсталляцию). Также престижной премией Kuldmuna (2020) была отмечена инфографика проекта. ИТ-разработчик Микк Пяраст имеет опыт участия в качестве разработчика в проекте дополненной и виртуальной реальности в рамках проекта „Polar Rainbow“.
Рауль Кальво, дизайнер экспозиции, имеет ориентированный на туристов опыт оформления постоянной экспозиции Морского музея Эстонии в башне Толстая Маргарита. Его работа была номинирована на ежегодную премию 2020 года Целевого капитала архитектуры и Капитала культуры Эстонии, Союза архитекторов Эстонии и Союза архитекторов интерьера Эстонии.
Историк Карин Паулус – один из авторов книги „Нарва. От дачи до дворца“; Карин Паулус имеет высшее образование в сфере истории.
Работа проводилась в тесном сотрудничестве со специалистами Нарвского музея, чтобы обеспечить достоверность исторических фактов“.