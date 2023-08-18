Виртуальная Нарва: новый туристический продукт за 200 тысяч евро стал объектом восхищения и критики одновременно

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому „НГ“ отправилась в Нарвскую ратушу. В зале, где проходят экскурсии, посетителям вручают виар-очки, предварительно подробно объяснив „чайникам“ вроде меня, как ими пользоваться, и какие кнопки когда нажимать. Впрочем, если вдруг нажмете что-то не то – сотрудница тут же подойдет и поможет.

„Визуал тянет максимум на 20 тысяч“, – оценил Русиновскис, добавив, что 200 тысяч евро – это общая стоимость проекта, в которую входит не только создание визуала. Возможно, разработчикам просто не хватило времени или денег, однако в дальнейшем визуал вполне можно доработать, подытожил он. Эксперт добавил, что среди специалистов фирма, выигравшая конкурс, считается одной из лучших.

В понедельник ту же тему обсуждали в телепередаче ETV+ „Летний горизонт“ с главой Ассоциации разработчиков видеоигр Эстонии Андрейсом Русиновскисом. По его словам, визуал кажется упрощенным и недоработанным и вряд ли понравится людям, которые уже имеют опыт пользования виар-очками. Также, по мнению эксперта, молодежи наверняка хотелось бы не просто экскурсии, но и игровых возможностей.

„Нет ощущения, что гуляешь по настоящему городу – скорее, по его плохим декорациям“,– делится впечатлениями портал в материале под названием „По качеству эта работа стоит копейки. Нарвская виртуальная реальность за 200 000 евро вызывает вопросы“. В качестве эксперта портал привлек студентку, чья специальность – 3D моделирование. Однако самому содержанию экскурсии портал дает высокую оценку.

Первая критика по поводу прогулки-экскурсии по улочкам Старой Нарвы, которую посетители выставки могут совершить, надев очки виртуальной реальности, прозвучала на портале RUS.postimees.ee через день после открытия выставки.

Не претендуя на экспертное мнение, „НГ“ побывала на нашумевшей выставке и поговорила с ее посетителями. Поскольку речь идет о городском проекте – попросила комментарии у специалистов нарвской мэрии, а также изучила критические мнения.

В очках можно увидеть пять разных сюжетов, предварительно нужно выбрать язык, так как есть возможность прослушать экскурсию на пяти языках. На русском все пять сюжетов читает диктор с прекрасно поставленным голосом и интонацией.

Что касается визуала, то честно скажу – да, безусловно, ощущения, что видишь перед собой настоящий город, нет. Да, это больше похоже на декорации. Но, тем не менее, рассматривать их интересно. Есть и неожиданные волнующие моменты, к примеру, когда в одном из сюжетов ты вдруг взмываешь ввысь к самому шпилю Нарвской ратуши. Словом, в ходе получасовой виртуальной прогулки скуки я не ощутила.

„НГ“ также попросила поделиться своим мнением других посетителей. „Вначале показалось, что будет скучно, потому что изображение было статичным, но потом оказалось, что можно и оглядываться по сторонам, и двигаться. В какой-то момент я подумала: вот бы на машине покатали, и в последней истории это и произошло!

Я смотрела другие виртуальные туры в нескольких странах, и это одна из лучших экскурсий. И было очень познавательно“, – рассказала нарвитянка Анна.

„И визуальная часть понравилась, и содержание. Минус – что все экскурсии в принципе показывают одно и то же место, хотелось бы еще и другие части города увидеть, например, вид со стороны реки или Кренгольм“, – рассказала Элеанора, приехавшая из Франции навестить родственников. Посетители говорят, что надеются на развитие и дополнение визуальных экскурсий в будущем.

Что ответили в мэрии

„НГ“ попросила комментарий у городского Департамента развития и экономики, который отвечал за подготовку проекта виртуальной Нарвы, задав те вопросы, которые сейчас на слуху у горожан.

Как была выбрана фирма для создания виртуальной реальности?