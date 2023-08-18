Хотите попробовать мороженое из трюфеля? Итальянский ресторан в Таллинне устраивает трюфельный ужин

Роскошные трюфеля с изысканным вкусом фигурируют как в закусках, так и в первых и вторых блюдах - и даже в десерте. Да-да, можно попробовать мороженое из трюфеля! За ужин отвечают шеф-повар Ristorante Flavore Карлис Рудольфс Айше и приглашенный повар из Латвии Сергей Сипоров, награжденный звездой „Мишлен“.

„Трюфель выводит любое блюдо на новый уровень - он может сделать „конфетку“ даже из совершенно привычного овоща, как картофель. Трюфеля нелегко найти, но люди любили их уже на протяжении тысяч лет и искали их с помощью как собак, так и свиней, что делает их особенно интересными и желанными“, - говорит Айше.

После трюфельного ужина, который пройдет 23 августа в 19:00, особое меню с трюфелем можно будет попробовать в ресторане до конца августа.

Ristorante Flavore – это дань уважения итальянским обычаям и традиционной кухне этой страны. „Мы приглашаем гостей в кулинарное путешествие по Италии, представляя часть ее оригинальной гастрономической культуры в актуальном ключе“, - описывает ресторан свою концепцию.

В 2023 году Ristorante Flavore вошел в престижный список лучших ресторанов стран Северной Европы по версии ресторанного путеводителя White Guide.

Больше информации об ужине можно найти здесь.