175 км истинного удовольствия: на этих выходных в Причудье пройдет фестиваль еды

Организаторы мероприятия "Улица причудской еды“ уверяют, что сейчас самое лучшее время, чтобы попробовать дары сада, леса, полей, рек и озер. Поэтому рестораны подготовили интересное меню, в котором, например, будет представлено много блюд с разнообразной рыбой - щукой, линем, окунем, плотвой и лещом. Грибы будут в пирогах, супах, салатах и варениках. А любителей мяса ждут супы из бычьего хвоста, мяса бобра, кабана, дикой козы, оленя, лося, говяжьей щеки, телятины и баранины. Конечно же, много вкусных сюрпризов подготовлено и для сладкоежек - ватрушки, пирожки, булочки, пирожные, торты, конфеты, леденцы, домашнее мороженое, приготовленное как по семейным, так и современным рецептам.