175 км истинного удовольствия: на этих выходных в Причудье пройдет фестиваль еды
Жители Причудья приглашают всех гурманов Эстонии насладиться лучшими вкусами на фестивале хорошей еды. Уже в эти выходные, 19 и 20 августа, на 175-километровой „улице причудской еды“, пролегающей вдоль побережья Чудского озера от Васкнарвы до Сааболда, свои двери откроют более 50 ресторанов. Гостей ждут самые вкусные блюда из местных продуктов, а также развлекательная программа.
Рестораны будут открыты 19 августа с 11:00 до 21:00 и 20 августа с 11:00 до 17:00.
Организаторы мероприятия "Улица причудской еды“ уверяют, что сейчас самое лучшее время, чтобы попробовать дары сада, леса, полей, рек и озер. Поэтому рестораны подготовили интересное меню, в котором, например, будет представлено много блюд с разнообразной рыбой - щукой, линем, окунем, плотвой и лещом. Грибы будут в пирогах, супах, салатах и варениках. А любителей мяса ждут супы из бычьего хвоста, мяса бобра, кабана, дикой козы, оленя, лося, говяжьей щеки, телятины и баранины. Конечно же, много вкусных сюрпризов подготовлено и для сладкоежек - ватрушки, пирожки, булочки, пирожные, торты, конфеты, леденцы, домашнее мороженое, приготовленное как по семейным, так и современным рецептам.
Кроме того, в эти выходные можно будет купить съедобные сувениры, приготовленные из даров Причудья.
Для посетителей на лодках в этом году был составлен специальный маршрут с перечнем мест для швартовки.
Карта "Улицы причудской еды“ - ЗДЕСЬ.
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