Альбрехт Дюрер. Что каждый должен знать о великом художнике

После Второй мировой войны Гравюрный кабинет разделил судьбу города: его разделили между Востоком и Западом, между Музейном островом и музеем в берлинском районе Далем. Этот период прекрасно иллюстрируют две гравюры триумфальных ворот, созданные по заказу императора Максимилиана I и расположенные по обе стороны от входа на выставку. Считается, что это самая большая ксилография в мире: высота - три метра. После разделения Германии цветная копия (раскрашенная вручную еще в XVI веке) оказалась на Востоке, а черно-белая была приобретена западным кабинетом.

Гравюрный кабинет был создан в Берлине в 1831 году. Сегодня он является самым крупным собранием графики в Германии. И значительную часть коллекции составляет творчество Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer). Именно этот художник стал символом патриотизма во время расцвета Берлина как культурного центра и в момент основания Германской империи в 1871 году. И именно его творчество было выбрано одним из фокусов коллекции с момента ее основания.

Выставка „Дюрер для Берлина“ рассказывает посетителям не про жизнь художника, не про маршруты его путешествий и не про совершенство его мастерства. Эта выставка - про сам Гравюрный кабинет и то, как тщательно собиралась коллекция, почему она была так важна в свое время для столицы ГДР. Ознакомиться с экспозицией можно до 3 сентября 2023 года.

В берлинском Гравюрном кабинете (Kupferstichkabinett) проходит знаковая выставка - „Дюрер для Берлина“ (“Dürer für Berlin“). Название озадачивает любого, кто интересуется искусством. Ведь Дюрер - гравер и график XV-XVI веков. Берлин тогда, конечно, существовал, но значимой роли не играл. „Дюрер никогда не был в Берлине, но он стал самым главным художником для немцев“, - рассказывает куратор Георг Диц (Georg Josef Dietz), главный реставратор и заместитель директора Гравюрного кабинета. - Это интересно, ведь у Дюрера - миграционный бэкграунд: его отец был венгром. Фамилия Дюрер происходит от перевода венгерского „ajto“, что значит „дверь“ или „Tür“. Дюрер стал символом Германии и немецкого искусства. И на сегодняшний день в Берлине представлена крупнейшая коллекция его работ в Германии“.

Несмотря на то, что Дюрер был приближен ко двору, он всегда оставался свободным художником, много путешествовал ради работы и учебы - например, в Италию и Нидерланды. Это было бы невозможно, если бы слава к нему пришла после смерти. Он - уникальный пример своего времени: художник, ставший европейской знаменитостью еще при жизни. Некоторые из его образов и сюжетов стали каноническими - например, его всадники Апокалипсиса.

После такого позора можно было бы опустить руки. Но новый директор кабинета принял вызов, стал искать и приобретать работы Дюрера. В 1877 году в Париже он одновременно приобрел две ценнейшие коллекции рисунков и гравюр, а после выпустил новый каталог. Среди новых приобретений были такие известные работы, как „Святой Иероним в келье“, „Меланхолия“, „Рыцарь, смерть и дьявол“. К началу XX века Гравюрный кабинет уже знали во всем мире, а его репутация не подвергалась сомнениям. На протяжении последующих лет, и даже в разделенном Берлине, коллекция постоянно пополнялась новыми шедеврами.

В 1871 году, в год основания Германской империи, отмечали 400-летие со дня рождения Дюрера. Это совпадение не могло пройти незамеченным, особенно для тогдашнего Берлина, главной задачей которого было заявить о себе как о европейской столице, не уступающей ни Лондону, ни Вене, ни Парижу. А столица должна быть не только экономическим или политическим центром, но и культурным, причем делать это на высшем уровне. Поэтому было принято решение выпустить юбилейный альбом с избранными работами Дюрера. В него вошла серия портретов, представленная в четвертом зале выставки. Альбом вызвал бурные дискуссии: тогдашний директор Альбертины в Вене опроверг подлинность большинства представленных работ. Берлин в один миг опозорился и потерял одну из главных причин для гордости. „Это было пощечиной для Берлина, тем более что подделки опознали в Вене, городе политического противника, столице Габсбургов, от которых Германия хотела быть независимой“, - отмечает Георг Диц.

В то же время на выставке можно увидеть очень личные произведения мастера. Так, в одном из залов представлена „Мадонна с младенцем и музицирующими ангелами“. Уже подростком художник подписывал свои работы характерной монограммой - А.Д. - и проставлял год. Бумага до сих пор хранит следы красной акварели на щечках ангелов.

* Праздник венков из роз. Масло, тополевая доска (1506)

Еще один шедевр на выставке - портрет матери Дюрера Барбары 1514 года. Выполненное углем изображение 63-летней женщины передает очень многое: и уважение, и грусть от скорого прощания. К моменту написания картины мать художника, родившая 18 детей, из которых выжили только трое, была очень больна. Как написал о ней Дюрер, ей пришлось пройти через бедность, насмешки, пренебрежение, презрительные слова, страх, но она не стала мстительной: „... я видел также, как смерть нанесла ей два сильных удара в сердце и как она закрыла рот, глаза и отошла в мучениях. Я молился за нее. Я испытывал тогда такую боль, что не могу передать“. Мастер решил запечатлеть последние дни матери. Кажется, что этот рисунок выполнен очень быстро, за несколько часов: одежда обозначена несколькими крупными штрихами, ведь самое главное было - запечатлеть навсегда лицо дорогого человека.

* Адам и Ева (1504)