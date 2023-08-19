Живописные маршруты и шикарные ретропоезда - Италия делает ставку на путешествия по железной дороге

В 2022 году Италию посетило более 56 миллионов туристов, а показатели 2023 года уже превзошли допандемийный уровень. Учитывая все это, итальянский туристический сектор решил сделать ставку на развитие путешествий на поездах, пишет Lonely Planet.

Совсем недавно компания государственных железных дорог Италии Ferrovie dello Stato (FS) объявила о разработке программы „FS Treni Turistici Italiani“, направленной на развитие устойчивых и высококачественных путешествий на поездах.

Согласно этой программе, будут разработаны специальные маршруты с посещением как всемирно известных, так и не особо популярных, но в свою очередь аутентичных мест. По дороге отдыхающие смогут насладиться красотой итальянской природы (маршруты будут пролегать как по побережью, так и по гористой местности), а также попробовать все самые вкусные блюда из различных итальянских регионов.

Планируется, что на выбор будет три категории путешествий:

Первая категория - "Роскошный отдых". Туристы будут перемещаться по Италии на шикарном поезде Venice Simplon-Orient-Express, который считается аристократом среди поездов. Позже к нему присоединится и долгожданный экспресс-поезд La Dolce Vita, который не позднее конца 2024 года должен соединить Рим с Парижем.

Вторая категория - экспрессы и исторические поезда, которые будут курсировать на маршрутах среднего и дальнего следования. Кроме того, предполагается, что в данную категорию будут включены ночные поезда, в которых туристы смогут комфортно ночевать во время переездов из одного города в другой.

Третья категория - объединенные маршруты, на которых туристы будут перемещаться по Италии как на региональных поездах, так и на автобусах. Данная категория предусматривает путешествия по небольшим городам и менее известным направлениям по всей Италии.