"Белая ночь в Тситре" - завтра в Лахемааском национальном парке пройдет шикарное мероприятие для детей и взрослых

Мероприятие бесплатное, бесплатны также мастер-классы по изготовлению фонариков, открыток из дранок и лесных медалей – не требуется и предварительная регистрация.

Во время мероприятия открыты кафе от Сагадиского лесного центра и блинная, семья местного рыбака будет предлагать закуски из выловленной в Колгаском заливе рыбы. Для посещения кафе или прогулке на лошадях организаторы просят запастись наличными деньгами. Мероприятие пройдет на территории Тситреского места для установки палаток и Тситроской дендралогической тропе.

Программа:

18:00 – Открытие зоны мероприятия

18:30-22:00 – Работают мастерские

18:30-22:00 – Посетителей принимают Кафе и Блинная от Сагадиского лесного центра и pop-up винотека Veini Villa

19:00-23:00 – Концертная программа на двух сценах

21:00-02:00 – Страна чудес светового искусства

По всему парку будет установлено 25 световых инсталляций, рассказывающих истории о зыбком равновесии между людьми и природой.

Особенно удобно до места будет доехать жителям Ласнамяэ, ведь Тситре расположено всего в 30 км от этого района.

Специально для данного мероприятия организована временная парковка, расположенная в 500 метрах от Тситреского места для установки палаток, где и будет проходить мероприятие. Между парковкой и Тситре каждые 15 минут будет курсировать бесплатный автобус, который с комфортом довезет гостей мероприятия до Тситре и обратно.

Рекомендуем приезжать на мероприятие засветло, чтобы самостоятельно ознакомиться с Тситреской дендрологической тропой, протяженностью 1 км и 29-ю объектами осмотра, снабженными информационными стендами. Заход солнца в 21.00. С точной программой мероприятия можно ознакомиться здесь: https://loodusegakoos.ee/sobytiia/sobytiie#2206

Богатая история и живописная природа