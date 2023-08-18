"Белая ночь в Тситре" - завтра в Лахемааском национальном парке пройдет шикарное мероприятие для детей и взрослых
Ставший уже традиционным фестиваль световых инсталляций „Белая ночь“ на этот раз пройдет на территории Лахемааского национального парка, в Тситре, на берегу Колгаского залива.
Мероприятие бесплатное, бесплатны также мастер-классы по изготовлению фонариков, открыток из дранок и лесных медалей – не требуется и предварительная регистрация.
Во время мероприятия открыты кафе от Сагадиского лесного центра и блинная, семья местного рыбака будет предлагать закуски из выловленной в Колгаском заливе рыбы. Для посещения кафе или прогулке на лошадях организаторы просят запастись наличными деньгами. Мероприятие пройдет на территории Тситреского места для установки палаток и Тситроской дендралогической тропе.
Программа:
18:00 – Открытие зоны мероприятия
18:30-22:00 – Работают мастерские
18:30-22:00 – Посетителей принимают Кафе и Блинная от Сагадиского лесного центра и pop-up винотека Veini Villa
19:00-23:00 – Концертная программа на двух сценах
21:00-02:00 – Страна чудес светового искусства
По всему парку будет установлено 25 световых инсталляций, рассказывающих истории о зыбком равновесии между людьми и природой.
Особенно удобно до места будет доехать жителям Ласнамяэ, ведь Тситре расположено всего в 30 км от этого района.
Специально для данного мероприятия организована временная парковка, расположенная в 500 метрах от Тситреского места для установки палаток, где и будет проходить мероприятие. Между парковкой и Тситре каждые 15 минут будет курсировать бесплатный автобус, который с комфортом довезет гостей мероприятия до Тситре и обратно.
Рекомендуем приезжать на мероприятие засветло, чтобы самостоятельно ознакомиться с Тситреской дендрологической тропой, протяженностью 1 км и 29-ю объектами осмотра, снабженными информационными стендами. Заход солнца в 21.00. С точной программой мероприятия можно ознакомиться здесь: https://loodusegakoos.ee/sobytiia/sobytiie#2206
Богатая история и живописная природа
Тситре - это очень живописное место, которое обладает еще и весьма насыщенной историей. Во времена мыз здесь находилась летняя усадьба владельца Колгаской мызы, самой большой мызы в Балтии, графа Карл Магнус Стенбока. Кроме Тситреской летней мызы здесь были построены и несколько вилл, где отдыхало многочисленное семейство Стенбоков. Летом здесь было весьма многолюдно: отдыхающие занимались верховой ездой, играли в теннис, купались, катались на лодочках. Для молодежи проводились разные тематичсекие вечера. Граф Карл Магнус Стенбок приказал перевезти сюда большое количество глины и почвы, чтобы улучшить грунт, и разбил изумительно красивый парк из лиственных пород деревьев с извилистыми дорожками.
В парке росли дубы и клены, тополя и ясени, но помимо древних сосен для Тситре особенно характерны были конские каштаны. Отсюда пролегает каштановая аллея, возраст деревьев на которой превышает 120 лет.
В период Первой Эстонской республики Тситре был популярным курортом, куда ходили прогулочные катера из Таллинна. В советское время в Тситре находился пограничный пункт, поэтому долгое время эта территория оставалась недоступной для обычных людей. Когда в 1994 году пограничники покинули Тситре, на до сих пор закрытые прибрежные участки появилось много желающих. Для того, чтобы на основе всеобщего права Тситре оставался в пользовании народа для отдыха и прогулок на природе, Центр управления государственными лесами по инициативе тогдашнего лесничества Сагади приступил в 1998 году к восстановлению местности. Был вырублен кустарник, скошена трава, был убран мусор, оставшийся после пограничников. Была оборудована зона для палаток, оборудованы места для разведения костров, построены деревянные сараи и туалеты, а старый усадебный колодец был вычищен, чтобы брать оттуда питьевую воду.
На аллее были дополнительно высажены конские каштаны, а на очищенном от кустов участке посажены молодые вязы.
В 2002 году была проложена дендрологическая тропа, начали проводить пешие прогулки и уроки природоведения.