Выставка „Иллар Муул – человек с дерева“ с сентября будет выставлена в Музее Сааремаа

„Эта выставка дала возможность ближе познакомиться с работами этого выдающегося натуралиста не только Эстонскому музею природы, но и всем жителям Эстонии. Я рада, что выставка уже этой осенью переедет на Сааремаа, родину Иллара Муула. Работа с материалами, поступившими в музей, продолжится и после завершения выставки, чтобы вклад Иллара Муула в науку не предался забвению“, – сказала куратор выставки Лейда Оясоо.

На выставке этим летом побывали проживающие в США вдова и сын Иллара Муула, которые были тронуты вниманием к труду исследователя, ушедшего из жизни в 2020 году.

„Выставка идет с первого этажа музея по лестнице вверх на третий этаж, точно так же, как работа отца вела его на вершины тропических дождевых лесов. Также очень уместно выставку объединили с аквариумами, ведь отец всю жизнь выращивал и разводил тропических рыб“, – поделился впечатлениями о выставке доктор Майкл Муул.

На выставке представлены рисунки различных видов белок-летяг, выполненных ученым, и исторические фотографии путешествий Муула, также можно увидеть шкурки и черепа разных видов белок-летяг из коллекции Муула.

Эстонский музей природы является государственным учреждением, подведомственным Министерству климата. Музей (Таллинн, ул. Лай, 29а) летом открыт ежедневно с 10:00 до 18:00.