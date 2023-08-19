ВИДЕО | В Риме туристка залезла в знаменитый фонтан Треви, чтобы набрать воды

На днях в соцсетях распространилось видео, как женщина залезает в самый известный в Риме фонтан Треви и карабкается по камням на самый верх, чтобы наполнить бутылку воды. Заходить в фонтан запрещено, о чем посетителей предупреждают развешанные рядом плакаты. Однако они не смутили женщину, которая решила набрать бутылку водой, льющейся с камней.

Она успевает наполнить бутылку до краев прежде, чем раздается свист охранника, бегущего из толпы в сторону нарушительницы. В конце видео видно, что полицейский проводит с женщиной беседу и уводит ее. К сожалению, неизвестно, была ли туристка в итоге арестована или ей предъявили штраф.

Это далеко не первый случай, когда туристы ведут себя неподобающим образом. Пару недель назад один турист не на шутку разозлил римские власти - абсолютно трезвый мужчина залез во всемирно известный фонтан, чтобы поплавать в нем. А в июне вирусным стало видео, как один из туристов выцарапывал свои инициалы на римском Колизее. „Я не знал, сколько лет этому зданию“, - заявил он позднее.

Согласно итальянским законам, за порчу исторических памятников туристов могут приговорить к одному году тюремного заключения или назначить им штраф в размере от 2060 евро до 14 000 евро.