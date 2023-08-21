Таллинн попал в ТОП-10 самых доступных направлений для путешествий в 2023 году(4)
При составлении рейтинга журналисты The Times учитывали курсы валют, соотношение цены и качества (за основу были взяты цены кофе, пива и ужина на одного), а также возможности отдыха в самых популярных странах мира.
ТОП-20 самых доступных направлений для путешествий:
1. Турция,
2. Лиссабон (Португалия),
3. Шри-Ланка,
4. Гамбия,
5. Бали,
6. Белиз,
7. Ямайка,
8. Боливия,
9. Гонконг,
10. Таллинн. В эстонской столице журналисты The Times хвалят ресторан La Prima Pizza, подчеркивая, что он возглавляет рейтинг таллиннских ресторанов на платформе TripAdvisor. По их мнению, это отличное место с недорогими ценами, хорошей пиццей и музыкой по вечерам (с четверга по субботу). Также отмечается, что в Таллинне много ресторанов высокой кухни в скандинавском стиле (в пример приводится ресторан Rataskaevu 16), где цены значительно ниже, чем в Западной Европе. Кроме того, как отмечается в рейтинге, в Таллинне превосходные цены на проживание в очень стильных дизайнерских отелях. Большинство из них находятся недалеко от старого города Таллинна, объявленного Зеленой столицей Европы, где туристам предлагается много бесплатных пешеходных экскурсий.
По данным рейтинга, средняя стоимость кофе в Таллинне - £3, ужин - £15, пиво - £4 (все цены рейтинга указаны в фунтах стерлингов).
11. Албания
12. Бретань (Франция)
13. Лаос
14. Индия
15. Андорра
16. Бамбург (Великобритания)
17. Марракеш (Марокко)
18. Северная Македония
19. Египет
20. Порту (Португалия)