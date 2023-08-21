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21.08.2023, 10:03

Таллинн попал в ТОП-10 самых доступных направлений для путешествий в 2023 году

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ФОТО: FotoHelin | Shutterstock, FotoHelin

Журналисты издания The Times составили рейтинг самых доступных туристических направлений в 2023 году. Десятую строчку рейтинга занял Таллинн.

При составлении рейтинга журналисты The Times учитывали курсы валют, соотношение цены и качества (за основу были взяты цены кофе, пива и ужина на одного), а также возможности отдыха в самых популярных странах мира.

ТОП-20 самых доступных направлений для путешествий:

1. Турция,

2. Лиссабон (Португалия),

3. Шри-Ланка,

4. Гамбия,

5. Бали,

6. Белиз,

7. Ямайка,

8. Боливия,

9. Гонконг,

10. Таллинн. В эстонской столице журналисты The Times хвалят ресторан La Prima Pizza, подчеркивая, что он возглавляет рейтинг таллиннских ресторанов на платформе TripAdvisor. По их мнению, это отличное место с недорогими ценами, хорошей пиццей и музыкой по вечерам (с четверга по субботу). Также отмечается, что в Таллинне много ресторанов высокой кухни в скандинавском стиле (в пример приводится ресторан Rataskaevu 16), где цены значительно ниже, чем в Западной Европе. Кроме того, как отмечается в рейтинге, в Таллинне превосходные цены на проживание в очень стильных дизайнерских отелях. Большинство из них находятся недалеко от старого города Таллинна, объявленного Зеленой столицей Европы, где туристам предлагается много бесплатных пешеходных экскурсий.

По данным рейтинга, средняя стоимость кофе в Таллинне - £3, ужин - £15, пиво - £4 (все цены рейтинга указаны в фунтах стерлингов).

11. Албания

12. Бретань (Франция)

13. Лаос

14. Индия

15. Андорра

16. Бамбург (Великобритания)

17. Марракеш (Марокко)

18. Северная Македония

19. Египет

20. Порту (Португалия)

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