На Певческом поле в Таллинне вновь пройдет праздник мороженого
27 августа на морской стороне Таллиннского Певческого поля состоится Праздник мороженого. На месте можно будет попробовать самый широкий выбор мороженого от местных и иностранных производителей.
Как всегда в парковой зоне Певческого поле для всей семьи будет представлена обширная культурно-развлекательная программа. Весь день публику будут развлекать веселые аниматоры. Перед вами выступят танцевальные и театральные коллективы Эстонии.
По многочисленным просьбам в рамках праздника снова состоится самое красочное и захватывающие событие - большие гонки на мыльницах. Принять участие в соревновании может любой желающий. Для регистрации нужно написать на эмейл: jaatisepidu@gmail.com.
Cпециально к началу нового учебного года у детей и их родителей будет возможность познакомиться с деятельностью многих кружков и школ по интересам. Для самых маленьких будет работать детский зоопарк. Перед вами выступят танцевальные и театральные коллективы Эстонии. На главной сцене выступление Центра науки АХХАА.
ПРОГРАММА:
11.00 Открываются ворота
11.30 Nupukesed
12.00 Mission4
12.25 JJ-Street Tantsukool
13.00 SACHE TANTSUTÜDRUKUD
13.30 Delight
13.50 Avant
14.10 Onyx
14.30 Carolina Tantsustuudio
15.00 SEEBIKARBIAUTODE \u0003VÕISTLUS
16.00 Teaduskeskus AHHAA
17.00 Muusikaliteater SLL
17.20 Un Canto
Больше информации - здесь.