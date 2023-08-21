На Певческом поле в Таллинне вновь пройдет праздник мороженого

Как всегда в парковой зоне Певческого поле для всей семьи будет представлена обширная культурно-развлекательная программа. Весь день публику будут развлекать веселые аниматоры. Перед вами выступят танцевальные и театральные коллективы Эстонии.

По многочисленным просьбам в рамках праздника снова состоится самое красочное и захватывающие событие - большие гонки на мыльницах. Принять участие в соревновании может любой желающий. Для регистрации нужно написать на эмейл: jaatisepidu@gmail.com.

Cпециально к началу нового учебного года у детей и их родителей будет возможность познакомиться с деятельностью многих кружков и школ по интересам. Для самых маленьких будет работать детский зоопарк. Перед вами выступят танцевальные и театральные коллективы Эстонии. На главной сцене выступление Центра науки АХХАА.

ПРОГРАММА:

11.00 Открываются ворота

11.30 Nupukesed

12.00 Mission4

12.25 JJ-Street Tantsukool

13.00 SACHE TANTSUTÜDRUKUD

13.30 Delight

13.50 Avant

14.10 Onyx

14.30 Carolina Tantsustuudio

15.00 SEEBIKARBIAUTODE \u0003VÕISTLUS

16.00 Teaduskeskus AHHAA

17.00 Muusikaliteater SLL

17.20 Un Canto

Больше информации - здесь.