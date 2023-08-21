Таллиннский зоопарк проведет по случаю дня рождения День природоведения
В пятницу, 25 августа, Таллиннский зоопарк отметит свое 84-летие и проведет насыщенный День природоведения. Мероприятие продлится целый день, можно будет принять участие в тематической игре, послушать истории об обитателях тропического леса и многое другое. Вход для посетителей младше 19 лет – бесплатный.
По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, зоопарк выполняет важную роль при формировании поведения детей и молодежи и их осознанности в области экологии. „Защита окружающей среды, богатство видов, изменения климата, экологичность – эти темы становятся все более актуальными в современном мире. Зоопарк помогает получить непосредственный опыт и понимание этих вопросов, а также заложить основы любви и уважения к природе, - сказал Свет. – В предыдущий зимний сезон мы провели пилотный проект, в рамках которого предложили детям и подросткам возможность раз в месяц посещать зоопарк бесплатно. Реализация проекта оправдала себя, и мы планируем продолжить его будущей зимой. В День рождения зоопарка для посетителей младше 19 лет вход также будет бесплатным, чтобы как можно больше людей могли принять участие в Дне природоведения“.
Мероприятия начнутся в 9 часов с тематической игры, поучаствовать в которой можно будет до 20 часов – получить знания и награды. С условиями игры можно будет ознакомиться в кассе.
С 10 до 13 и с 17 до 19 часов в павильоне „Тропический лес“ можно будет послушать истории об обитателях тропического леса: где любят прятаться звери и птицы, какие растения сейчас цветут, а какие уже дают плоды.
С 10 до 14 часов у Западных ворот будет представлен спасательный департамент, можно будет ознакомиться с машиной и командой спасателей. Спасатели расскажут, как вести себя при пожаре или при несчастном случае на воде, а также при других опасных ситуациях. В детском контактном зоопарке будет открыт информационный пункт, в котором специалисты помогут выяснить, какое домашнее животное подойдет с учетом возможностей, пожеланий и стилем жизни семьи.
С 11 до 15 часов у Западных ворот будет открыта палатка открытий, там будет представлена деятельность кружков по интересам зоошколы. Рядом с вольерами животных можно будет услышать интересные истории об обитателях зоопарка: расскажут о белых медведях, мануле, совах, слонах и бизонах. Рядом с кафе „Иллу“ представители Таможенно-налогового департамента расскажут в игровой форме об ограничениях, действующих при отправлении посылок и путешествиях. Расскажут о видах животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения, а также о фальшивых товарах. Таможенные инспекторы расскажут о своей работе на границе, на месте можно будет ознакомиться с таможенной машиной.
С 12 до 15 часов на пасеке зоопарка можно будет послушать истории о пчелах. Таллиннский Союз пасечников приглашает заинтересованных узнать о повседневной жизни пчел, а также с трудностями, которые испытывают пчеловоды. Будет представлен инвентарь пасечника, можно будет посоветоваться со специалистами.
В 13, 14 и 15 часов в „волчьем“ классе пройдут занятия на тему грибов – научат различать грибы и расскажут истории грибников. В фойе центра экологического образования будет открыта выставка на тему грибов.
В 14 и 15 часов в ресторане „Тропического леса“ научный театр „Энергия“ даст представление „Просто о науке“, в котором смогут принять участие и дети, и взрослые.
В 16 часов в фойе центра экологического образования откроется фотовыставка ZoFo 2023 и наградят победителей конкурса. Итоги подведет член жюри Урмас Тартес.
Также там будет открыта выставка, подготовленная Музеем природы Тартуского университета и ботаническим садом, посвященная опылению. На зеленых зонах зоопарка проходит выставка „Растения Эстонии в зоопарке“.
Зоопарк открыт ежедневно с 9 до 20 часов. Внутренние экспозиции открыты со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов, „Тропический лес“ - с 10 до 19, вход не позднее 18:30.
C программой мероприятий можно ознакомиться ЗДЕСЬ.