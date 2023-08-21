Таллиннский зоопарк проведет по случаю дня рождения День природоведения

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, зоопарк выполняет важную роль при формировании поведения детей и молодежи и их осознанности в области экологии. „Защита окружающей среды, богатство видов, изменения климата, экологичность – эти темы становятся все более актуальными в современном мире. Зоопарк помогает получить непосредственный опыт и понимание этих вопросов, а также заложить основы любви и уважения к природе, - сказал Свет. – В предыдущий зимний сезон мы провели пилотный проект, в рамках которого предложили детям и подросткам возможность раз в месяц посещать зоопарк бесплатно. Реализация проекта оправдала себя, и мы планируем продолжить его будущей зимой. В День рождения зоопарка для посетителей младше 19 лет вход также будет бесплатным, чтобы как можно больше людей могли принять участие в Дне природоведения“.

Мероприятия начнутся в 9 часов с тематической игры, поучаствовать в которой можно будет до 20 часов – получить знания и награды. С условиями игры можно будет ознакомиться в кассе.

С 10 до 13 и с 17 до 19 часов в павильоне „Тропический лес“ можно будет послушать истории об обитателях тропического леса: где любят прятаться звери и птицы, какие растения сейчас цветут, а какие уже дают плоды.

С 10 до 14 часов у Западных ворот будет представлен спасательный департамент, можно будет ознакомиться с машиной и командой спасателей. Спасатели расскажут, как вести себя при пожаре или при несчастном случае на воде, а также при других опасных ситуациях. В детском контактном зоопарке будет открыт информационный пункт, в котором специалисты помогут выяснить, какое домашнее животное подойдет с учетом возможностей, пожеланий и стилем жизни семьи.