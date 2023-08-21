В Таллинне пройдет самый большой в странах Балтии фестиваль еды на колесах

Ожидается более 50 фудтраков как из Эстонии, так и из ближнего зарубежья. В течение двух дней фестиваля гостей будет ждать насыщенная концертная программа.

В разных зонах фестиваля также будут играться DJ-сеты. В оба дня фестиваля состоятся соревнования по поеданию бургеров. На территории фестиваля будет работать большой парк Sky Tivoli из Чехии, который предложит более 15 аттракционов как как для детей, так и для взрослых. Также будет открыта детская зона с мини-зоопарком.