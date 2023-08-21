В Таллинне пройдет самый большой в странах Балтии фестиваль еды на колесах(2)
С 25 по 26 августа на Таллиннском Певческом поле снова состоится самый большой в странах Балтии фестиваль еды на колесах - Tallinn Food Truck Festival.
Ожидается более 50 фудтраков как из Эстонии, так и из ближнего зарубежья. В течение двух дней фестиваля гостей будет ждать насыщенная концертная программа.
В разных зонах фестиваля также будут играться DJ-сеты. В оба дня фестиваля состоятся соревнования по поеданию бургеров. На территории фестиваля будет работать большой парк Sky Tivoli из Чехии, который предложит более 15 аттракционов как как для детей, так и для взрослых. Также будет открыта детская зона с мини-зоопарком.
В завершение фестиваля торжественно будут отмечены лучшие фудтраки фестиваля в двух номинациях: лучший дизайн и лучшая еда. Голосовать за любимые фудтраки сможет каждый посетитель в течение обоих дней.
Время работы фестиваля:
25 августа (12:00-23:00)
26 августа (12:00-22:00)
Больше информации - здесь.