ФОТО | С днем рождения, Рига! В столице Латвии показали самое масштабное шоу дронов в странах Балтии

Празднование 822-летия Риги – одно из центральных событий летней культурной программы Риги в этом году. В этом году день рождения столицы Латвии концептуально посвящен теме „Мужество и радость“, подчеркивая важность современности, гражданской активности и совместного бытия.

С помощью 500 дронов 10-минутный аудиовизуальный спектакль рассказал историю Риги от прошлого до настоящего, подчеркнув ее постоянное развитие.

„Рига – это город, открытый и полный будущих возможностей, и открыть и создать их в руках каждого рижанина. Ключ — это все мы. Сюжет создавался как беседа, в том числе с участием искусственного интеллекта как неотъемлемой части технологического развития“, - сообщают организаторы мероприятия.

Шоу дронов подготовила латвийская компания Basemotion, которая разрабатывала шоу дронов для таких брендов и мероприятий, как Super Bowl, Grammy Awards, Pepsi, Avatar, Boeing, Porsche“, F1 и других.

В концерте на Домской площади по случаю Дня Риги днем выступили победители „Евровидения“ из Украины Kalush Orchestra, а вечером приняли участие любимые латышами артисты, как Микелис Путниньш, хор Maska, Густаво, Айя Андреева, Иева Акуратере, Кристине Паже, Илона Багеле, Даумантс Калниньш и Янис Апейнис.