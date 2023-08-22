Мошенников все больше: Департамент обращает внимание на опасные детали при покупке пакетных туров(4)
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора напоминает жителям Эстонии о том, на что следует обращать внимание при покупке туристических услуг.
Туристический рынок уже давно переживает подъем, и в конце лета люди уже задумываются об осеннем, зимнем и весеннем пакетном отдыхе. Для клиентов при выборе путевки ключевыми факторами являются комфорт и цена. Однако под прикрытием отличного описания поездки и выгодной цены также следует обращать внимание на признаки, которые могут привести к финансовым потерям.
В последние годы большую популярность приобрели группы в социальных сетях, призванные облегчить потребителям поиск разнообразных выгодных туристических предложений. Публикации в этих группах размещают туроператоры, турагенты и сами путешественники, которые ищут предложения на подходящие им даты. Данные группы также привлекают людей, которые ведут свой бизнес нечестно, и поэтому потребители могут не получить надежную и надлежащую туристическую услугу. Майрит Крабби - специалист отдела предпринимательства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, рассказывает о некоторых опасных признаках, обратив внимание на которые, можно избежать неприятных ситуаций при покупке пакетного отдыха.
При покупке пакетного отдыха через Интернет следует обратить внимание на следующие подозрительные детали:
первоначальный контакт с поставщиком и дальнейшая связь с ним осуществляется только через приложение для обмена сообщениями (например, Messenger);
неясно, какая именно компания участвует в сделке и кто является организатором путешествия в данном конкретном предложении;
в публичных реестрах (например, в реестре предприятий, реестре экономической деятельности) отсутствует информация как о лице, оформлящяющем туристическое предложение, так и о туроператоре;
информация, предоставляемая о пакетных поездках, является общей и неполной;
цена слишком хороша, чтобы быть правдой;
счет выставляется на оплату физическому лицу.
При покупке путевки важно внимательно изучить подноготную поставщика услуг и выяснить с кем вы имеете дело, является ли он туроператором, турагентом или третьим лицом, не имеющим законного права предлагать и продавать путевки. Для того чтобы убедиться в надежности поставщика услуг, необходимо проверить, подал ли оператор заявление о своей деятельности в Реестр экономической деятельности и имеет ли он необходимый залог. Туристический посредник обязан информировать потребителя о фактическом организаторе поездки.
Залог, предоставляемый туроператором, защищает экономические интересы путешественника, например, обеспечивает возврат стоимости поездки, если туроператор становится неплатежеспособным до или во время путешествия, в результате чего поездка отменяется частично или полностью.