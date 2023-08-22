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22.08.2023, 09:31

С 1 сентября в Париже запретят электросамокаты

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ФОТО: Photo by Vlad B on Unsplash

Власти Парижа решили провести референдум, чтобы решить судьбу электросамокатов в городе. Жители проголосовали за запрет.

Такое решение приняли из-за большого количества происшествий с электросамокатами: в первой половине 2022-го зарегистрировали 330 аварий, что больше на 37 %, чем за тот же период 2021-го, пишет портал 34travel.me.

Референдум прошел 2 апреля. Участвовали в нем 103 тысячи человек. „Против“ проголосовали 89 % человек.

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что новый закон начнет действовать с 1 сентября.

Париж, кстати, не единственный город, в котором власти решают, что делать с элеткросамокатами. Другие европейские города тоже придумывают способы обезопасить своих жителей. Так, например, в Лиссабоне на электросамокате нельзя разгоняться больше, чем на двадцать километров в час, а в Любляне – только на пять. В Варшаве запрещено заезжать в парки и сады. В Италии некоторым даже приходится проходить курсы вождения.

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