С 1 сентября в Париже запретят электросамокаты(22)
Такое решение приняли из-за большого количества происшествий с электросамокатами: в первой половине 2022-го зарегистрировали 330 аварий, что больше на 37 %, чем за тот же период 2021-го, пишет портал 34travel.me.
Референдум прошел 2 апреля. Участвовали в нем 103 тысячи человек. „Против“ проголосовали 89 % человек.
Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что новый закон начнет действовать с 1 сентября.
Париж, кстати, не единственный город, в котором власти решают, что делать с элеткросамокатами. Другие европейские города тоже придумывают способы обезопасить своих жителей. Так, например, в Лиссабоне на электросамокате нельзя разгоняться больше, чем на двадцать километров в час, а в Любляне – только на пять. В Варшаве запрещено заезжать в парки и сады. В Италии некоторым даже приходится проходить курсы вождения.