С 1 сентября в Париже запретят электросамокаты

Такое решение приняли из-за большого количества происшествий с электросамокатами: в первой половине 2022-го зарегистрировали 330 аварий, что больше на 37 %, чем за тот же период 2021-го, пишет портал 34travel.me .

Париж, кстати, не единственный город, в котором власти решают, что делать с элеткросамокатами. Другие европейские города тоже придумывают способы обезопасить своих жителей. Так, например, в Лиссабоне на электросамокате нельзя разгоняться больше, чем на двадцать километров в час, а в Любляне – только на пять. В Варшаве запрещено заезжать в парки и сады. В Италии некоторым даже приходится проходить курсы вождения.