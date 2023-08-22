Превратите дорогу в путешествие! Что посмотреть по дороге в Польские Татры

Однако почти 1400 километров (из Таллинна в одну сторону) – это не шутка, поэтому, чтобы не тратить время, нервы и деньги, нужно тщательно спланировать свое путешествие. Расположенный у подножия Татр Закопане часто становится конечным пунктом путешествия, но куда еще можно завернуть по дороге из Эстонии в Татры?

Бауский замок

Начнем с Латвии! Самый прямой маршрут из Таллинна в Закопане неизбежно пройдет через Бауску. И почему бы не посетить Бауский замок, если дорога предоставляет такую возможность? Ансамбль Бауского замка стоит в живописном месте, где река Лиелупе соединяется с рекой Мемеле. Самая старая его часть – замок Ливонского ордена, от которого сегодня сохранились лишь руины – была построена в середине XV века. Самая новая часть замкового ансамбля, построенная в конце XVI века, являлась резиденцией курляндских герцогов Кетлеров.

Сегодня замок предлагает посетителям полюбоваться реками Муса и Мемеле и обширным Земгальским ландшафтом с центральной башни замка, принять участие в тематических экскурсиях и программах и пройтись по тропе вдоль северной стены замка, которая открыта с мая. После посещения замка можно пройти по пешеходной дорожке через парк Пилскална, через луг и мост на Кирбаксалу и посмотреть на устье реки Лиелупе. С мая по сентябрь замок открыт каждый день с 9 до 19 часов. Входной билет стоит 9 евро для взрослых и 4,50 евро для школьников и пенсионеров.

Адрес: Bauskas pils muzejs, Pilskalna iela, Bauska

График работы: май-октябрь ежедневно с 09:00 до 19:00 (войти можно до 18:30)

Дополнительная информация: www.bauskaspils.lv

Биржайский региональный парк