Единственный в мире: в США родился жираф без пятен

Самка жирафа, родившаяся 31 июля, отличается однородным коричневым окрасом. На ее коже нет характерного пятнистого рисунка, которым славятся жирафы. Жирафенок уже достиг роста 180 см. Зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для детеныша. Среди вариантов: Кипеки (в переводе с суахили — „уникальная“), Фираяли («необычная“), Шакири («самая красивая“) и Джамелия («одна из самых красивых“), сообщает "Моя Планета".

В дикой природе пестрые пятна служат жирафам не только для маскировки — у кожи под пятнами есть особая система кровеносных сосудов, позволяющая животным выделять тепло через центр каждого пятна и обеспечивать своеобразную терморегуляцию. Рисунок пятен у каждого жирафа уникален. Исследователи полагают, что он передается по наследству от матери.

В зоопарке надеются, что необычный жирафенок поможет привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкивается вид. Самое высокое животное в мире находится под угрозой вымирания из-за фрагментации среды обитания в Африке, а также из-за незаконного браконьерства. „Популяции жирафов в дикой природе тихо исчезают: только за последние три десятилетия было потеряно 40% популяции жирафов“, — заявил основатель зоопарка Тони Брайт.