Стюардессам Finnair разрешили носить кроссовки, но за более удобную обувь им приходится платить из своего кармана

Бортпроводникам Finnair разрешили использовать квоту на униформу для заказа кроссовок, однако они вынуждены доплачивать за них из своего кармана.

Бортпроводники Finnair уже пару лет могут носить кроссовки на работе. Компания объявила, что в ноябре сотрудники получат черные кроссовки.

Однако по словам представителя персонала, обувь не выдадут бесплатно, а за нее нужно платить.

Эту информацию подтвердили представители Finnair.

Все сотрудники Finnair смогли заказать обувь Karhu, разработанную и изготовленную специально для компании, за 89 евро.

"Те сотрудники Finnair, которые носят униформу на работе, могут использовать квоту на униформу для заказа обуви и оплачивать часть стоимости обуви с ее помощью, а часть – самостоятельно“, – поясняет Мари Канерва, менеджер по коммуникациям компании.

Finnair не раскрывает размера квоты.

"Сумма варьируется в зависимости от группы персонала, и, к сожалению, это не открытая информация“, – говорит Канерва.

Опрошенный Yle сотрудник Finnair подсчитал, что новая обувь компании обошлась бы ему примерно в 50 евро, если бы он ее заказал.

Сотрудник пожелал остаться анонимным из-за своего положения в компании.

Раньше были только лодочки

С 2021 года бортпроводники Finnair могут носить черные кроссовки без индикатора бренда с брюками, а в прошлом году их разрешили носить и с юбкой.

До этого стюардессам позволялось работать только в черных туфлях-лодочках на каблуках.

Finnair говорит, что они обновили дресс-код бортперсонала по ряду причин. Помимо аэропорта Хельсинки, многие другие аэропорты расширились, что увеличило расстояния, которые бортпроводникам приходится проходить. Кроме того, носить более практичную обувь на борту было пожеланием персонала.