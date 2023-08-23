Кражи экспонатов Британского музея: дирекцию предупреждали с 2021 года

Би-би-си ознакомилась с перепиской между арт-дилером Иттайей Граделем и Британским музеем, в которой он утверждал, что в феврале 2021 года видел в интернете предметы, принадлежащие музею.

В июле 2021 года заместитель директора музея Джонатан Уильямс ответил доктору Граделю, что „не было никаких указаний на какие-либо злоупотребления“.

Би-би-си обратилась в Британский музей с просьбой прокомментировать ситуацию.

В переписке Уильямс также добавил, что было проведено „тщательное расследование“ и что „коллекция полностью защищена“.

На прошлой неделе один из наиболее известных музеев Лондона объявил, что уволил одного сотрудника после того, как некоторые сокровища из коллекции были заявлены как „пропавшие, украденные или поврежденные“.

Свое расследование ведет и Столичная полиция Лондона. В ее заявлении говорится, что она „работает параллельно с Британским музеем“.

„В настоящее время ведется расследование, пока никто не арестован, расследование продолжается. В настоящее время мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации“, — заявила полиция.

По информации Би-би-си, хотя администрации музея еще предстоит ответить на определенные вопросы, из-за участия полиции руководство учреждения пока не намерено ничего комментировать.

По сообщению информационного агентства PA Media, предполагается, что пропавшие предметы похищались на протяжении „значительного“ периода времени. Сообщается, что некоторые из них были выставлены на электронном аукционе eBay и были куплены значительно дешевле их реальной оценочной стоимости.

В заявлении eBay говорится следующее: „Наша специальная группа по связям с правоохранительными органами находится в тесном контакте со Столичной полицией и поддерживает расследование этого дела. eBay не терпит продажи краденого имущества. Если мы узнаем, что выставленный на нашем сайте предмет украден, мы немедленно снимаем его с продажи и помогаем правоохранительным органам в расследовании для обеспечения безопасности нашего сайта“.