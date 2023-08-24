Несмотря на все ограничения, число пересечений границы Финляндии и России уже почти достигло миллиона

Половина всех пересечений приходится на граждан России. Из россиян примерно половина въехала в РФ, а остальные 50% покинули ее.

Большинство из пассажиров на границе показали шенгенские визы, подавляющее большинство которых выдано в 2019 году.

"В ходу еще есть действующие визы [у граждан России], которые были выданы до пандемии в 2019 году. Их количество все время уменьшается“, – рассказала глава отдела иммиграции Министерства иностранных дел Катья Луопаярви.