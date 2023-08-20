Компенсируют ли поездки, отмененные из-за стихийных бедствий? Поясняет эксперт

По словам руководителя по продуктам страхования путешествий и жилья ERGO Анники Мялло, в контексте стихийных бедствий страхование путешествий становится все более важным: „Люди все чаще интересуются, покрывает ли страхование от прерывания поездки ущербы от стихийных бедствий и каков именно масштаб предоставляемой защиты“. Если страхование путешествия оформлено заранее и включает более широкую защиту от прерывания поездки, расходы в связи с поездкой, отмененной из-за стихийного бедствия, будут возмещены.

Мялло вспомнила, как в конце 2019 года житель Эстонии должен был в качестве фотографа принять участие в авторалли в Австралии, но соревнования были отменены из-за масштабных лесных пожаров. Поскольку клиент вовремя оформил страхование путешествия и выбрал более широкую защиту от прерывания поездки, его расходы были возмещены.

Люди часто оставляют страхование на последнюю минуту, но во многих ситуациях такая страховка оказывается бесполезна. „Лучше всегда покупать туристическую страховку вместе с билетами, чтобы быть полнее защищенным в непредвиденных ситуациях, таких как неожиданное заболевание, стихийное бедствие или изменение расписания рейсов“, - пояснила Мялло. Если билеты на самолет куплены за полгода до поездки, а туристическая страховка оформлена за день до начала отпуска, в случае отмены поездки страховка может оказаться бесполезной, поскольку некоторые виды защиты вступают в силу лишь через определенное число дней после оформления страхования.

Планируя поездку, вы можете ознакомиться с местом назначения на сайте Министерства иностранных дел Reisi Targalt. „Помимо прочего, стоит выяснить, существует ли в период путешествия в стране, например, риск лесных или ландшафтных пожаров. Страховое покрытие и суммы также следует выбирать с учетом особенностей поездки и обстоятельств в месте назначения“, - напомнила Мялло. Целесообразно также сохранить в своем мобильном телефоне номер службы поддержки клиентов страховой компании, чтобы в случае необходимости он был всегда под рукой.