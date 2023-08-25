"Автобусы переполнены“: литовцы, игнорируя предупреждения, массово ездят отдыхать в санатории Беларуси

Правительство Литвы, как и все государства Европейского союза, порекомендовало своим гражданам не ездить в Беларусь. Однако многие этот совет игнорируют, так как санаторно-курортный отдых в Беларуси в несколько раз дешевле, чем в Литве, сообщает Литовское национальное радио и телевидение.