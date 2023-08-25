25.08.2023, 07:00
"Автобусы переполнены“: литовцы, игнорируя предупреждения, массово ездят отдыхать в санатории Беларуси(6)
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Правительство Литвы, как и все государства Европейского союза, порекомендовало своим гражданам не ездить в Беларусь. Однако многие этот совет игнорируют, так как санаторно-курортный отдых в Беларуси в несколько раз дешевле, чем в Литве, сообщает Литовское национальное радио и телевидение.
„Спа-отдых в Беларуси в санатории НАРОЧЬ, питание включено в стоимость!“ Это и еще как минимум пять подобных предложений еще недавно можно было найти на сайте литовского туристического агентства Kelvita.