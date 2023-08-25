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25.08.2023, 07:00

"Автобусы переполнены“: литовцы, игнорируя предупреждения, массово ездят отдыхать в санатории Беларуси

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Perfect Wave | Shutterstock

Правительство Литвы, как и все государства Европейского союза, порекомендовало своим гражданам не ездить в Беларусь. Однако многие этот совет игнорируют, так как санаторно-курортный отдых в Беларуси в несколько раз дешевле, чем в Литве, сообщает Литовское национальное радио и телевидение.

Спа-отдых в Беларуси в санатории НАРОЧЬ, питание включено в стоимость!“ Это и еще как минимум пять подобных предложений еще недавно можно было найти на сайте литовского туристического агентства Kelvita.

По словам представителя турфирмы, спа-пакеты в Беларусь пользуются невероятной популярностью. „Свободные места у нас есть только начиная с 10 сентября. Автобусы и санатории переполнены, мест нет“, - рассказал сотрудник турфирмы, ответивший на звонок журналисту LRT.lt. „Неделя отдыха в Нароче стоит 400 евро, две недели — 600 евро на человека. Сюда же входят расходы на проезд“, — пояснил сотрудник.

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