Почему нельзя выкладывать в соцсетях фотографии посадочных билетов

"Зачастую люди думают, что одних только этих данных недостаточно, чтобы нанести какой-нибудь вред, но злоумышленники смотрят на эту информацию в совершенно ином свете“, — пояснил Амир Таригати, генеральный директор американской компании по кибербезопасности.

Хотя на первый взгляд посадочный билет не содержит какой-либо важной информации, он может стать "воротами" к конфиденциальным данным. "Злоумышленники могут очень легко узнать дату вашего рождения, адрес, номер телефона, адрес электронной почты и т. д, и благодаря этому выудить затем больше информации из общедоступных источников“, — рассказал Таригат.

По его словам, подобную туристическую информацию часто продают на черном интернет-рынке , что иногда может привести даже к доступу к банковским счетам.

Стюардесса Бренда Орелусе, рассказывающая о своей работе в TikTok, также предостерегла своих подписчиков от распространения туристической информации в социальных сетях. Например, она советует во время путешествий не указывать свое местоположение в постах, а также не публиковать в социальных сетях фотографии посадочных билетов. Связано это с тем, что данными могут легко воспользоваться злоумышленники.











