Почему нельзя выкладывать в соцсетях фотографии посадочных билетов
По словам эксперта по кибербезопасности, мошенники могут получить ваши цифровые данные даже из безобидной, как казалось бы, фотографии посадочного билета.
"Зачастую люди думают, что одних только этих данных недостаточно, чтобы нанести какой-нибудь вред, но злоумышленники смотрят на эту информацию в совершенно ином свете“, — пояснил Амир Таригати, генеральный директор американской компании по кибербезопасности.
Хотя на первый взгляд посадочный билет не содержит какой-либо важной информации, он может стать "воротами" к конфиденциальным данным. "Злоумышленники могут очень легко узнать дату вашего рождения, адрес, номер телефона, адрес электронной почты и т. д, и благодаря этому выудить затем больше информации из общедоступных источников“, — рассказал Таригат.
По его словам, подобную туристическую информацию часто продают на черном интернет-рынке , что иногда может привести даже к доступу к банковским счетам.
Стюардесса Бренда Орелусе, рассказывающая о своей работе в TikTok, также предостерегла своих подписчиков от распространения туристической информации в социальных сетях. Например, она советует во время путешествий не указывать свое местоположение в постах, а также не публиковать в социальных сетях фотографии посадочных билетов. Связано это с тем, что данными могут легко воспользоваться злоумышленники.