„Сотка“ - самый интересный маршрут Берлина

Берлинский KaDeWe (Торговый дом Запада) - крупнейший универмаг Европы. Особой славой пользуется его гастрономический отдел, в котором продаются 34 тысячи видов продуктов. Этот многоэтажный магазин появился на бульваре Курфюрстендамм в 1907 году. Сейчас каждый день в нем бывает более 50 тысяч покупателей.

В этой же части города находится берлинский Зоологический сад - старейший в Германии, открытый в 1844 году. Один из самых больших немецких зоопарков занимает первое место в мире по количеству представленных видов животных. С архитектурной точки зрения особого внимания здесь заслуживают Слоновьи ворота (Elefantentor) - копия первоначальных ворот 1899 года, разрушенных во время войны.

Автобусы маршрута номер 100 отправляются от вокзала Bahnhof ZOO. И буквально за углом ждет первая достопримечательность - мемориальная церковь кайзера Вильгельма (Gedächtniskirche). Этот протестантский храм был возведен в 1891-1895 годах в честь первого императора Германской империи. Он сильно пострадал во время Второй мировой войны. Уцелевшая часть стала мемориалом разрушения и созидания.

Согласно информации транспортного предприятия BVG, ежедневно маршрутом пользуются в среднем 15 тысяч человек. Автобусы ходят каждые 10 минут. Особой популярностью пользуются места на втором этаже, если повезет - в первом ряду перед панорамным стеклом.

Сейчас многие гости Берлина пользуются автобусами этого маршрута в качестве своего рода альтернативы коммерческим турам. Вся поездка между отправной и конечной остановками - вокзалом „Зоологический сад“ (Bahnhof ZOO) и площадью Александерплац (Alexanderplatz) - занимает полчаса. Недостатка в пассажирах эта линия не испытывает.

Buslinie 100 - самая известная автобусная линия немецкой столицы. Она была первым маршрутом, связавшим восточную и западную части города после падения Берлин ской стены. „Сотка“ проходит мимо главных достопримечательностей города, поэтому уже вскоре после своего запуска стала набирать популярность среди туристов.

На бульвар Унтер-ден-Линден автобусы 100-й линии попадают, сделав небольшой крюк, объезжая Парижскую площадь (Pariser Platz). На этой площади находятся отель Адлон, посольства Франции и США. Название бульвару дали липы. Первые деревья посадили здесь еще в середине XVII века по приказу курфюрста Фридриха Вильгельма I. Протяженность улицы до Дворцового моста не превышает полутора километров.

От Рейхстага рукой подать до Бранденбургских ворот (Brandenburger Tor), украшенных Квадригой - колесницей богини Победы. Ворота возвели в 1789-1791 годах в стиле классицизма. Завоевав Берлин, Наполеон приказал перевезти Квадригу в Париж, однако после победы над французами ее вернули на место.

Здание Рейхстага (Reichstag) было возведено в 1884-1894 годах. Сегодня оно является местом заседаний немецкого парламента. Новый купол Рейхстага, созданный во время реконструкции здания после воссоединения Германии по проекту британского архитектора Нормана Фостера, ежедневно посещает до 8 тысяч человек.

Острые на язык жители немецкой столицы прозвали это здание в берлинском районе Тиргартен „беременной устрицей“ (“Schwangere Auster“). Конгресс-центр, в котором сейчас работает Дом культур мира (Haus der Kulturen der Welt), был возведен в 1957-1958 годах в традициях стиля новой вещественности в рамках международной строительной выставки Interbau.

В северной части парка Тиргартен находится дворец Бельвю (Schloss Bellevue) - официальная резиденция федерального президента Германии. Этот дворец в стиле раннего классицизма был построен на берегу реки Шпрее в 1786 году для одного из прусских принцев. Сильно пострадал от пожара во время Второй мировой войны, но был восстановлен в 1959 году и служил резиденцией президентов ФРГ в Западном Берлине.

Далее маршрут автобуса пролегает по парку Большой Тиргартен, в центре которого на месте пересечения нескольких автомобильных дорог находится площадь Большая Звезда, заложенная в конце XVII века. В центре площади в 1873 году в память о прусских военных успехах установили колонну Победы (Siegessaule). Скульптуру богини Виктории жители немецкой столицы прозвали „Золотой Эльзой“ (Goldelse).

В этой же части Унтер-ден-Линден в бывшей королевской гауптвахте „Нойе-Вахе“ (Neue Wache) расположен главный немецкий мемориал, посвященный жертвам войн и тирании. Здание построили в начале XVIII века в качестве караульного помещения для охраны дворца. В День народной скорби, отмечаемый в ноябре, первые лица государства возлагают венки к скульптуре Кете Кольвиц „Мать с погибшим сыном“.

На площадь Бебеля выходит собор Святой Ядвиги (Sankt-Hedwigs-Kathedrale), построенный в 1747-1773 годах по образу римского Пантеона. Он был первым католическим храмом, возведенным в протестантской Пруссии после Реформации. Церковь посвятили католической монахине - покровительнице Силезии и Бранденбурга. Является главным храмом Берлинского архиепископства.

Напротив университета расположена площадь Бебельплац (Bebelplatz), получившая имя Августа Бебеля после войны. В 1933 году она стала местом сожжения 20 тысяч книг, устроенного национал-социалистами. В центре, вернее - под землей, находится мемориал, напоминающий об этой варварской акции. В пространстве под стеклянной плитой установлены пустые белые стеллажи - подземная библиотека сожженных книг.

От великого короля - к выдающимся ученым. На Унтер-ден-Линден находится главное здание берлинского университета, основанного по инициативе Вильгельма фон Гумбольдта. Позже университет был назван в часть знаменитых братьев Гумбольдтов - Александра и Вильгельма (Humboldt-Universität). Здание было возведено в 1748-1766 годах для принца Генриха Прусского. Университету дворец подарили в 1810 году. Среди его выпускников - почти тридцать нобелевских лауреатов.

Бульвар Унтер-ден-Линден (Unter den Linden), долгое время являвшийся своего рода визитной карточной прусской столицы, богат достопримечательностями этого периода. Среди них - монумент Фридриха Великого . Он относится к числу самых известных конных памятников XIX века и считается важнейшим произведением выдающегося немецкого скульптора эпохи классицизма Христиана Даниэля Рауха.

Военная кладовая

Цейхгауз (Zeughaus) - старейшее здание на бульваре Унтер-ден-Линден и одно из самых красивых. Было заложено в качестве арсенала в 1695 году. Возведено в эпоху барокко. Дважды разрушалось и восстанавливалось: после оккупации Берлина войсками Наполеона и после Второй мировой войны. Сейчас в здании находится Немецкий исторический музей.

Поздний классицизм

Покидаем Унтер-ден-Линден. Автобус едет мимо Дворца кронпринцев (Kronprinzenpalais) и Старой комендатуры (Alte Kommandantur). Дворец в стиле позднего классицизма сейчас используется для проведения выставок. Здание комендатуры было почти полностью разрушено во время Второй мировой войны и позже снесено. Восстановление было закончено в 2003 году.

По проекту Шинкеля

Далее на своем маршруте 100-й берлинский автобус проезжает через каменный Дворцовый мост (Schloßbrücke), построенный через реку Шпрее в 1821-1824 годах по проекту выдающегося немецкого архитектора Карла Фридриха Шинкеля. Монументальные скульптуры, задуманные зодчим для украшения моста, были установлены на нем уже после его смерти. Они изображают античных богов и героев.

Музейный остров

В этом месте многие пассажиры автобуса делают остановку. Если нет, то сюда обязательно нужно вернуться позже. С левой стороны сразу за мостом находится Музейный остров. На парк Люстгартен выходит фасад Старого музея (Altes Museum). Здание было построено в 1825-1830 годах по проекту Шинкеля в стиле неоклассицизма. Сейчас в нем располагается собрание античных произведений искусства.

Протестантский собор

Справа от Старого музея находится Берлинский кафедральный собор (Berliner Dom). Был построен на Музейном острове в 1894-1905 годах. Является самым большим и важнейшим евангелическим храмом Германии. Его создатели использовали в своем проекте архитектурные элементы итальянского Ренессанса и эпохи барокко. Ежегодно собор посещают около 700 тысяч туристов.

Городской дворец