В субботу в Таллинне около памятника "Русалка“ зажгутся древние огни

В субботу в 20.00 с бесплатным концертом выступят Estonian Voices, на разогреве будут молодые музыканты Таллиннской школы музыки и балета – Loconuts. Костры будут зажжены как на берегу, так вместе с заходом солнца на специальной конструкции прямо в море.

„Управа района Кесклинн уже несколько раз организовывала Ночь древних огней на пляже Инглиранд и мы рады, что это мероприятие становится доброй традицией. В субботу вечером с морского променада улицы Рейди откроется чудесный вид на Таллиннский залив и костры как на берегу, так и в море. Приглашаем всех стать частью этого впечатляющего зрелища, сопровождаемого красивой музыкой“, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. Особый шарм придаст вечеру в 20:42 заход солнца.

Зажигаемые в Ночь древних огней костры напоминают исторические костры, которые люди, жившие на берегах Балтийского моря тысячи лет назад, зажигали, чтобы подать знак своим соседям или морякам. Отдавая дань этой традиции, и в настоящее время тысячи людей ежегодно выходят на берег моря в последнюю субботу августа, и отмечают Ночь древних огней.