ФОТО | Новая выставка в Fotografiskа: роль темнокожих людей в истории и современности

В конце августа эстонской публике будет представлена выставка восходящей звезды современной фотографии - Омара Виктора Диопа. В честь открытия выставки вечером 25 августа в Fotografiska пройдет праздник в африканском стиле. Посетители мероприятия смогут принять участие в ночном туре по выставке с самим фотохудожником, ресторан Fotografiska предложит закуски, вдохновленные африканской кухней, а диджеи Рауль Саареметс, Лаура Нестор и Сийм Нестор в течение всего вечера будут играть амапиано - клубную музыку африканского происхождения.

На выставке можно будет увидеть три фотопроекта Диопа, получивших теплый прием в Стокгольме, и которые раскрывают важнейшие темы его творчества. Серии „Диаспора“, „Свобода“ и „Аллегория“ затрагивают вопросы переосмысления мировой истории, причины протестов темнокожих и влияние климатического кризиса на человечество.

Омар Виктор Диоп (г.р. 1980) живет в Дакаре и работает в Париже, Нью-Йорке и Сенегале. Он - фотограф-самоучка, и его первый фотопроект, Fashion 2112, The Future of Beauty в 2010 году имел настолько большой успех, что он решил сменить профессию - оставить работу в финансовом бизнесе и посвятить себя фотоискусству.

Диоп гордится своим происхождением и в своем творчестве поднимает тему переосмысления роли Африки в истории и современности. Через призму объектива Диоп доносит до зрителей проблемы и успехи африканских народов, присущие им бескорыстность, разнообразие и открытость переменам.

„Если вы посмотрите на то, как в Европе принимают африканских звезд футбола, то увидите интересную смесь уважения, обожествления и отторжения. Например, время от времени во время матча на футбольное поле выбрасывают банановую кожуру, и вся иллюзия насчет принятия моментально рассыпается. Этот парадокс я и изучаю в своих работах“, - прокомментировал Диоп.