ФОТО | Новая выставка в Fotografiskа: роль темнокожих людей в истории и современности
Летний сезон в Fotografiska завершится праздником, который откроет выставку сенегальского фотографа Омара Виктора Диопа, посвященную роли темнокожих людей в истории и современности
В конце августа эстонской публике будет представлена выставка восходящей звезды современной фотографии - Омара Виктора Диопа. В честь открытия выставки вечером 25 августа в Fotografiska пройдет праздник в африканском стиле. Посетители мероприятия смогут принять участие в ночном туре по выставке с самим фотохудожником, ресторан Fotografiska предложит закуски, вдохновленные африканской кухней, а диджеи Рауль Саареметс, Лаура Нестор и Сийм Нестор в течение всего вечера будут играть амапиано - клубную музыку африканского происхождения.
На выставке можно будет увидеть три фотопроекта Диопа, получивших теплый прием в Стокгольме, и которые раскрывают важнейшие темы его творчества. Серии „Диаспора“, „Свобода“ и „Аллегория“ затрагивают вопросы переосмысления мировой истории, причины протестов темнокожих и влияние климатического кризиса на человечество.
Омар Виктор Диоп (г.р. 1980) живет в Дакаре и работает в Париже, Нью-Йорке и Сенегале. Он - фотограф-самоучка, и его первый фотопроект, Fashion 2112, The Future of Beauty в 2010 году имел настолько большой успех, что он решил сменить профессию - оставить работу в финансовом бизнесе и посвятить себя фотоискусству.
Диоп гордится своим происхождением и в своем творчестве поднимает тему переосмысления роли Африки в истории и современности. Через призму объектива Диоп доносит до зрителей проблемы и успехи африканских народов, присущие им бескорыстность, разнообразие и открытость переменам.
„Если вы посмотрите на то, как в Европе принимают африканских звезд футбола, то увидите интересную смесь уважения, обожествления и отторжения. Например, время от времени во время матча на футбольное поле выбрасывают банановую кожуру, и вся иллюзия насчет принятия моментально рассыпается. Этот парадокс я и изучаю в своих работах“, - прокомментировал Диоп.
В серии автопортретов „Диаспора“ Диоп оживляет выдающих деятелей африканской диаспоры, которые жили в XVI-XIX веках и запечатлены на живописных полотнах того времени, но оказались забыты мировой историей. Серия „Свобода“ носит подзаголовок „Универсальная хронология протестов темнокожих“. В своих работах фотохудожник ищет общие места в моментах истории протестного движения темнокожих за права и свободы. Новейший проект Диопа, „Аллегория“, рассматривает проблемы климатического кризиса, его влияние на Африканский материк и весь мир. При помощи элементов, заимствованных из классической живописи, иконографии, фотопортретов Западной Африки, а также научной литературы, фотохудожник создает аллегорию рая, которая заставляет задуматься о судьбе человечества перед лицом природных катастроф и разрушения среды обитания.
Открытие выставки и начало нового сезона в Fotografiska отметят большим праздником с элементами Африканской культуры. Праздничное пространство охватит весь верхний этаж здания Fotografiska и террасу. В течение всего вечера диджеи будут играть клубную музыку амапиано - одного из самых популярных направлений клубной музыки последних лет. Родом из Южной Африки, этот стиль сочетает в себе дип-хаус, джаз и местные музыкальные стили кваито и бакарди. Тему праздника поддержат закуски и напитки, вдохновленные африканской кухней, а также оформление помещения - визуальные впечатления дополнят композиции из живых цветов от флориста Пеэтера Боейкенса с использованием цветов глориоза - национального цветка Зимбабве. В течение всего вечера выставка фоторабот Диопа открыта для посещения, художник также проведет тур по выставке и ответит на вопросы публики.
Fotografiska, располагающаяся в творческом городке Теллискиви - это творческая среда, в которой встречаются фотография, культура и искусство. Здание открыто ежедневно и до позднего вечера, в нем постоянно представлено 3-4 разнохарактерных экспозиций. Ежегодно вниманию эстонской публики представляется более десятка выставок работ разных фотохудожников и жанров фотографии. Fotografiska - это современная среда, предлагающая множество эмоций и впечатлений. В здании располагается ресторан, награжденный „Зеленой звездой“ Мишлен, кафе, сад, разбитый на крыше, винный бар и магазин. В Fotografiska еженедельно проводятся образовательные, развлекательные и развивающие мероприятия.