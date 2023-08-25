В Антарктиде погибли тысячи птенцов императорских пингвинов

Тысячи птенцов из четырех колоний императорских пингвинов в Антарктиде погибли из-за рекордно низкого уровня морского льда, говорится в новом исследовании. Анализ спутниковых снимков показал разрушение обычно стабильного уровня льда в то время, когда у птенцов еще не выросли водонепроницаемые перья, сообщает "Моя Планета".

По словам биологов, катастрофа в море Беллинсгаузена — первый в истории случай, когда несколько колоний в одном регионе потерпели крах в течение одного сезона. „Мы предсказывали это уже давно, но потеря морского льда стала беспрецедентной и гораздо более быстрой, чем мы могли себе представить“, — заметил научный сотрудник Британской антарктической службы Питер Фретвелл.

С конца октября по начало декабря 2022-го морской лед сократился до рекордно низкого уровня. По подсчетам ученых, на островах Верди Инлет, Смайли, Брайант Кост и Пфрогнер Пойнт погибло до 7000 птенцов. Лед распадался на мелкие льдинки прямо под пингвинятами. Упавшие в воду детеныши были обречены — если они погружаются в воду, то тонут, а если возвращаются на льдины, то замерзают без водонепроницаемых перьев. Лишь в одной из колоний региона, на острове Ротшильд, размножение было успешным — айсберги помогли стабилизировать лед и дать птенцам возможность вывестись.

Перебраться в другую колонию пингвинам непросто — расстояние между ними может составлять 100 км и больше. „Регион протяженностью 1500 км лишился почти всего морского льда. Мы не представляем, что произойдет, если льда не будет совсем“, — добавил Фретвелл.

Главной угрозой для пингвинов считается глобальное потепление, в результате которого, по прогнозам, к 2100 году около 90% колоний станут настолько маленькими, что, по сути, вымрут. Полярники считают, что прогнозы выживания императорских пингвинов, возможно, придется пересмотреть, поскольку риск может оказаться более значительным, чем предполагалось ранее. На сегодняшний день вид внесен в Красную книгу МСОП как близкий к уязвимому положению.