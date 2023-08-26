Необычный ресторан в Паланге, куда очереди стоят не только ради еды

Ресторан открыл шеф-повар Рокас Галвонас. Он привез эту идею из Грузии.

„Это единственный такой ресторан в Европе – не семейный, а ресторан бабушек. Это социальная акция по трудоустройству пожилых женщин. Все бабушки, которых вы увидите, активные и деятельные. Они на пенсии, но хотят чем-то заниматься, не хотят сидеть дома. Вы не представляете, как они счастливы, что могут работать, общаться с людьми. Ведь общение - это главное. Пожилой человек, который в чем-то задействован, счастлив“, – сказал основатель необычного ресторана.

По словам Галвонаса, ресторан стал настоящей сенсацией и привлекает множество клиентов.

Интерьер ресторана напоминает уютный дом: здесь много приятных мелочей, мягких подушек, кружевных скатертей, светлых картин и чайных сервизов. Уют этому месту придают и сами бабушки.

„Они очень вкусно готовят. Я не поклонник литовской кухни, но здесь правда вкусно – я ем и радуюсь“, – сказал Галвонас.

Он сказал, что реализовать идею было непросто, поскольку в Литве еще живы стереотипы.

„У нас бытует стереотип, что обслуживающий персонал должен быть не старше среднего возраста. Не так, как в Италии, где пожилые официанты никого не удивляют. Поэтому был не отбор бабушек, а предложение попробовать себя в таком месте. А попробовали и остались. Сейчас работают 12–13 бабушек“, – рассказал Галвонас.

По его словам, бабушкам помогают и внучки.

Галвонас сказал, что ему его нынешний путь указала как раз его бабушка. „Этот ресторан создан для моей бабушки. Она меня многому научила, это сделало меня таким, какой я сейчас. Научила работать, научила ответственности, научила держать слово. Этот ресторан посвящен моей бабушке и всем палангским бабушкам и не только палангским“, – заметил собеседник.

В интерьере он использовал в том числе вещи своих бабушки и прабабушки.

Этот ресторан привлекает массу посетителей, нередко люди стоят в очередях по 1–1,5 ч.

Какую еду здесь подают?