Необычный ресторан в Паланге, куда очереди стоят не только ради еды
В этом сезоне в Паланге посетителей ждала новинка – открылся первый в Литве и в Европе „Ресторан бабушек“ (Močiučių restoranas), в котором работают пожилые женщины. Они работают и на кухне, и в сфере обслуживания посетителей - официантками. Основатель ресторана называет его социальной акцией.
Ресторан открыл шеф-повар Рокас Галвонас. Он привез эту идею из Грузии.
„Это единственный такой ресторан в Европе – не семейный, а ресторан бабушек. Это социальная акция по трудоустройству пожилых женщин. Все бабушки, которых вы увидите, активные и деятельные. Они на пенсии, но хотят чем-то заниматься, не хотят сидеть дома. Вы не представляете, как они счастливы, что могут работать, общаться с людьми. Ведь общение - это главное. Пожилой человек, который в чем-то задействован, счастлив“, – сказал основатель необычного ресторана.
По словам Галвонаса, ресторан стал настоящей сенсацией и привлекает множество клиентов.
Интерьер ресторана напоминает уютный дом: здесь много приятных мелочей, мягких подушек, кружевных скатертей, светлых картин и чайных сервизов. Уют этому месту придают и сами бабушки.
„Они очень вкусно готовят. Я не поклонник литовской кухни, но здесь правда вкусно – я ем и радуюсь“, – сказал Галвонас.
Он сказал, что реализовать идею было непросто, поскольку в Литве еще живы стереотипы.
„У нас бытует стереотип, что обслуживающий персонал должен быть не старше среднего возраста. Не так, как в Италии, где пожилые официанты никого не удивляют. Поэтому был не отбор бабушек, а предложение попробовать себя в таком месте. А попробовали и остались. Сейчас работают 12–13 бабушек“, – рассказал Галвонас.
По его словам, бабушкам помогают и внучки.
Галвонас сказал, что ему его нынешний путь указала как раз его бабушка. „Этот ресторан создан для моей бабушки. Она меня многому научила, это сделало меня таким, какой я сейчас. Научила работать, научила ответственности, научила держать слово. Этот ресторан посвящен моей бабушке и всем палангским бабушкам и не только палангским“, – заметил собеседник.
В интерьере он использовал в том числе вещи своих бабушки и прабабушки.
Этот ресторан привлекает массу посетителей, нередко люди стоят в очередях по 1–1,5 ч.
Какую еду здесь подают?
„У нас есть исторические блюда, например, фаршированные перепелки. Здесь нет дичи, вместо нее используем говядину. Есть блюда советской кухни – жаркое „Астра“, котлета по-киевски. Их мы продаем по 100 порций в день. Есть и цеппелины - по 200 штук в день съедают“, - рассказал Галвонас.
Ресторан не работает в понедельник и вторник.
„Суть этого ресторана не в том, чтобы много заработать. Я называю его социальной акцией, чтобы у бабушек было чем заняться, и это в честь моей бабушки. Она еще жива и во многом со мной участвует, хотя ей почти 90. Бабушка звонит мне и спрашивает: „Ну, сколько цеппелинов, сколько порций карбонада продали?“ Очень радует, что она может в этом участвовать, – она варит для ресторана варенье и компоты. Человеку важно чувствовать себя нужным, моя бабушка на 100% себя такой чувствует“, – сказал Галвонас.
„Даже мысли такой не было, что буду работать в ресторане. Я в то время искала работу, пришла на один день, и меня уже не отпустили, – рассказала бабушка Виргиния. – Усталость есть, но эмоции все окупают. Я не боюсь подойти к людям, заговорить, погладить ребенка по голове, шапку снять, как настоящая бабушка. Мне нравится“.
Бабушка Бронислава устроилась в этот ресторан через неделю после его открытия. Уже тогда стояла толпа посетителей.
„Я никогда не работала официанткой. Но попробовала и получилось. Люди хорошие“, – сказала Бронислава.