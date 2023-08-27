27.08.2023, 13:30
ФОТО | Таллиннские гиды: главная достопримечательность этого лета - раскопанный центр города
В среду днем улицы Старого города Таллинна полны шума, веселья и смеха – в Эстонию постепенно возвращаются туристы, которые, помимо изучения здешних достопримечательностей, наслаждаются приятной, по сравнению с южной Европой, летней погодой.
Последние несколько лет были для туристического сектора очень сложными - сначала коронавирус, а затем война в Украине. Сейчас же туристическую привлекательность Таллинна снижают масштабные дорожные работы, которые ведутся по всему городу.