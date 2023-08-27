ФОТО | Таллиннские гиды: главная достопримечательность этого лета - раскопанный центр города

В среду днем ​​улицы Старого города Таллинна полны шума, веселья и смеха – в Эстонию постепенно возвращаются туристы, которые, помимо изучения здешних достопримечательностей, наслаждаются приятной, по сравнению с южной Европой, летней погодой.

Последние несколько лет были для туристического сектора очень сложными - сначала коронавирус, а затем война в Украине. Сейчас же туристическую привлекательность Таллинна снижают масштабные дорожные работы, которые ведутся по всему городу.

На первый взгляд Старый город полон отдыхающих, но другое дело - выходят ли они вообще за пределы главной туристической зоны и как находят дорогу к другим достопримечательностям Таллинна. Ведь дорожные работы, доставляющие немало головной боли местным жителям, затрагивают и туристов. „Аттракцион этого лета — раскопанный центр города и поиск правильного пути через лабиринт вырытых траншей“, — говорит Алийс Хазлехурст Пало, гид Таллиннского объединения гидов.