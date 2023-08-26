В Эстонии остался всего один ресторан известной сети быстрого питания. Но попасть туда могут далеко не все

К началу этого года почти все эстонские рестораны Subway были закрыты из-за разногласий между франчайзером и местными партнерами (франшизополучателями). Однако один ресторан Subway все же остался и продолжил работу, но побывать в нем могут далеко не все. Для этого нужно купить билет на самолет - и это не шутка! Единственный оставшийся в Эстонии ресторан Subway находится в пассажирском терминале Таллиннского аэропорта. С конца прошлого года продажи там стремительно растут.

Рестораном Subway в Таллиннском аэропорту управляет компания Submarine Estonia OÜ, которая входит в Baltic Restaurant Group. Исполнительный директор Baltic Restaurants Estonia Ааро Лоде не может комментировать закрытие других точек Subway в Эстонии. „Мы и сами узнали об этом через средства массовой информации, поэтому не знаем, какова была причина закрытия и почему они (Subway) решили прекратить свою деятельность в нашей стране“, — говорит Лоде. По его словам, у Baltic Restaurants нет проблем с Subway. "Мы не получили никакого сигнала о том, что они не заинтересованы в сотрудничестве", — подтверждает Лоде.