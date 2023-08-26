26.08.2023, 13:45
В Эстонии остался всего один ресторан известной сети быстрого питания. Но попасть туда могут далеко не все(21)
К началу этого года почти все эстонские рестораны Subway были закрыты из-за разногласий между франчайзером и местными партнерами (франшизополучателями). Однако один ресторан Subway все же остался и продолжил работу, но побывать в нем могут далеко не все. Для этого нужно купить билет на самолет - и это не шутка! Единственный оставшийся в Эстонии ресторан Subway находится в пассажирском терминале Таллиннского аэропорта. С конца прошлого года продажи там стремительно растут.