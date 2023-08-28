Цены на отели в Европе продолжают расти

Средняя дневная ставка на проживание в гостиницах мира в июле поднялась на 6.3 %. В Европе – на 13.4 %. Наиболее значительный рост зафиксировали в Италии (51 %), Великобритании (31 %), Испании (30 %) и Германии (18 %).

И хотя индустрия восстанавливается, заполняемость отелей все еще ниже доковидных показателей – приблизительно на 4 %. По сравнению с июлем 2022-го ситуация улучшилась только на 0.7 %.

STR прогнозирует, что в следующем году цены будут более умеренными, цены сильно вырасти не должны.