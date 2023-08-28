28.08.2023, 07:00
Цены на отели в Европе продолжают расти(1)
ФОТО: Photo by Belinda Fewings on Unsplash
Гостиничная аналитическая компания STR выпустила свежий отчет. В нем говорится, что цены на отели в этом году снова выросли (и продолжают расти), пишет портал 34travel.me.
Средняя дневная ставка на проживание в гостиницах мира в июле поднялась на 6.3 %. В Европе – на 13.4 %. Наиболее значительный рост зафиксировали в Италии (51 %), Великобритании (31 %), Испании (30 %) и Германии (18 %).
И хотя индустрия восстанавливается, заполняемость отелей все еще ниже доковидных показателей – приблизительно на 4 %. По сравнению с июлем 2022-го ситуация улучшилась только на 0.7 %.
STR прогнозирует, что в следующем году цены будут более умеренными, цены сильно вырасти не должны.