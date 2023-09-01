Подводный лес, ночной поход по волчьим тропам и лосиная свадьба: впечатления, которые можно будет получить только в День Леса

На хуторе Ярвеотса в деревне Паяка хозяйка хутора организует для малышей поиски сокровищ вокруг таинственного озера. Ребятишкам дадут подсказки и указания, чтобы найти в лесу конкретные места. В каждом таком месте участникам нужно будет выполнить небольшое задание. По возвращении на место старта дети смогут посадить деревце со своим именем и получить его точные координаты. Пусть малыш тоже поучится бережному отношению к природе. Спустя годы благодаря точным координатам можно будет найти это место, вспомнить этот удивительный день и посмотреть, как выросло деревце с именем ребенка.

Есть и еще одно интересное место, куда стоит отправиться с маленькими непоседами. В Тартуском уезде Эстонский университет естественных наук организует мастерскую растениеводства , где засучив рукава, можно вырастить свое собственное деревце. В мастерской вы узнаете, что представляет собой лесное растениеводство в крупных масштабах. Специалисты питомника Ярвселья (то есть самые опытные во всей Эстонии!) поделятся практическими советами о том, как в домашних условиях вырастить саженцы разных пород деревьев. Кстати, там же, в Ярвселья занятия по душе найдут и подростки – их научат делать крутые фотографии на телефон, а так же делать сьемку с дронов. Поторопитесь, желающих будет хоть отбавляй!

Если взглянуть на дело с физической стороны, то сажать лес не так уж и сложно. Однако с точки зрения блага для природы это очень важная и полезная работа. В День Леса можете взять с собой детей или пожилых родителей и всем вместе отдать должное матушке-природе. Посадка леса будет проходить в Ида-Вирумаа на мероприятии , которое состоится на походной тропе Пяхкли, а также на дне посадки леса RMK в Ярвамаа. Если вы захотите сами посмотреть или показать своим детям своего рода „ясли“ будущего эстонского леса, место, где будущие деревца появляются на свет, то отправляйтесь в питомник Кулленга в Ляэне-Вирумаа. Не забудьте одеться поудобнее. Во время мероприятий участникам будет предложена возможность подкрепиться.

Жители острова Хийумаа также найдут себе занятия по душе – в этот день на острове будет проводиться целых три мероприятия. Легенды лесного хозяйства Айра Тосс и Март Эрик отправятся в поход со всеми желающими, а те, кто хочет внести свой вклад в местную жизнь, смогут отправиться на толоку , где будет проходить расчистка обочины велопешеходной дорожки от кустарников. Всех пришедших на толоку накормят горячим супом. Дети смогут отправиться в поход с гидом в лес Кёэнааугу и смастерить на мастер-классе поделки из найденных в лесу подручных материалов.

Где еще, как не на Дне Леса, научиться работать с топором – для этого Эстонский университет естественных наук создал целый мастер-класс . От рубки дров можно даже получить удовольствие, если выполнять эту работу правильно и хорошими инструментами. А поскольку при наличии в наше время современных инструментов это уже довольно угасающий навык, то самое время освежить свои знания. Профессионалы своего дела из Ярвселья объяснят и покажут, как правильно выбрать топор, как его заточить и как наколоть дров так, чтобы и ноги остались целы, и спину не надорвать. На мастер-класс приглашаются как мужчины, так и женщины. Организаторы уверяют, что регулярная рубка дров топором гарантирует хорошую физическую форму, снимает стресс и напряжение, способствует укреплению мышц, сердечно-сосудистой системы и общего физического состояния. Не верите? Попробуйте сами!

Изготовление скворечников – увлекательное занятие для всей семьи. В уезде Рапла недалеко от Таллинна ребята смогут вместе с родителями смастерить скворечники , чтобы любящие эстонские морозы пернатые смогли уютно провести в них зиму. Сентябрь – самое подходящее для этого время. Потом можно всем вместе понаблюдать, какая птичка выбрала ваш скворечник себе в качестве зимней квартиры. К счастью, оформлять для этого в банке ипотеку пернатым не придется.

Бонус: Подводный лес, лосиная свдьба и ночной поход по лесу

Мало кто знает, что в Эстонии есть свой подводный лес, экскурсию по которому проведет опытный лесничий RMK Алар Сюда. Алар был одним из тех, кто посадил лес в карьере Айду. Живописные пейзажи, кристально чистая голубая вода и таинственно покачивающиеся в глубине вод деревья – поистине завораживающее и незабываемое зрелище через которое переправимся на плоте. Участники послушают увлекательные истории об этом месте, где раньше добывали сланец, увидят интересные исторические места и смогут подкрепиться. Однако стоит учесть, что это серьезный поход, который по силам только физически выносливым людям. Дополнительная информация: https://metsarahvapaev.ee/?event_id=1584 .

Ну и какой же День Леса без традиционных лосиных „свадеб“, то есть гона. Посажёным отцом на „свадьбе“ будет опытный лесник и охотник в пятом поколении Таави Эрпаис. Те, кто уже бывал на „свадьбе“ сохатого, помнят, как прекрасно появление жениха и невесты посреди леса. Конечно, чтобы стать свидетелем этого удивительного зрелища, придется приложить немного усилий. В лес нужно прийти до восхода солнца, но оно того стоит, потому что звуки, которые вы услышите в лесу ранним утром, рассказы Таави и пробуждение природы просто незабываемы! Поверьте, такое не часто увидишь! Небольшая просьба к участникам: приезжать на место нужно очень тихо. Договоритесь с детьми, что поход должен проходить в идеальной тишине.