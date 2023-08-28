ФОТО | Новый сезон в Fotografiska: появилась возможность попасть в галерею значительно дешевле

Если раньше билет в Fotografiska стоил 17 евро, а льготный билет 11 евро, то теперь галерея решила сделать цену посещения более гибкой, привязав ее ко времени. Таким образом, с 9:00 до 11:00 билет в галерею стоит 12 евро, с 11:00 до 18:00 - 17 евро, а с 18:00 до 21:00 - 11 евро.

Цена льготного билета теперь начинается от 9 евро. Кроме того, для детей вплоть до гимназии галерея предлагает бесплатный вход.

Fotografiska констатирует, что после пандемии большую часть посетителей составляют туристы, поэтому галерея хочет более гибким ценообразованием привлечь больше посетителей из Таллинна и Эстонии.

Новый сезон открылся выставкой сенегальского фотографа Омара Виктора Диопа, посвященной роли темнокожих людей в истории и современности. Также до конца года Fotografiska планирует открыть еще несколько выставок, среди которы выставка эстонского фотографа и фотографа с обложек журнала Vogue, а в ресторане Fotografiska планируется бранч-представление в честь закрытия выставки Майлза Олдриджа и ужин без использования электричества.