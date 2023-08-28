В Нарве пройдет мастерская финно-угорских узоров вместе с преподавателями из EKA и Бельгии
31 августа Нарвская художественная резиденция (NART) приглашает желающих создать вместе с преподавателями и студентами Эстонской академии художеств (EKA) и Бельгийского королевского университета искусств (KASK) пространство финно-угорских узоров.
31 августа с 11:00 до 18:00 в NART под руководством Пирет Пуппарт, профессора дизайна моды в EKA, пройдет мастер-класс, в ходе которого будет создана совместная световая инсталляция. Результат мастер-класса „ILMAKIRJAD“ будет представлен в виде pop-up выставки с живой музыкой 1 сентября в 18:00. Саундскейпы будут созданы Екатериной Кузнецовой для создания волшебного фона световой игры.
Для участия в мастер-классе ищут еще шесть участников. Предполагается, что участники интересуются финно-угорским культурным наследием и имеют финно-угорские корни. Особенно ищут участников с вадскими, вепсскими, ингерманландскими и карельскими корнями. Участие, материалы и обед — бесплатно.