В Нарве пройдет мастерская финно-угорских узоров вместе с преподавателями из EKA и Бельгии

31 августа с 11:00 до 18:00 в NART под руководством Пирет Пуппарт, профессора дизайна моды в EKA, пройдет мастер-класс, в ходе которого будет создана совместная световая инсталляция. Результат мастер-класса „ILMAKIRJAD“ будет представлен в виде pop-up выставки с живой музыкой 1 сентября в 18:00. Саундскейпы будут созданы Екатериной Кузнецовой для создания волшебного фона световой игры.