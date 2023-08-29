Сбой воздушного движения в Британии привел к отмене сотен рейсов и задержкам по всей Европе, рейс Таллинн-Лондон отменен

Сбой возник в понедельник утром и затронул программное обеспечение, которым пользуются авиадиспетчеры, из-за этого некоторые операции пришлось выполнять вручную.

Национальная служба управления воздушным движением Британии (NATS) была вынуждена ввести ограничения на движение воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Днем NATS сообщила, что устранила неисправность.

„Мы выявили и устранили техническую проблему, повлиявшую на работу нашей системы планирования полетов. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с авиакомпаниями и аэропортами, чтобы как можно эффективнее управлять затронутыми рейсами. Наши инженеры будут внимательно следить за работой системы по мере возвращения к нормальной работе“, – сообщили в службе.

Сбой пришелся на один из самых загруженных дней в году, когда многие британцы возвращаются в страну после летних отпусков и школьных каникул.

По данным аналитической компании Cirium, в понедельник из аэропортов Британии должны были вылететь 3049 рейсов, еще 3054 рейса должны были прибыть в страну. К тому моменту, как сбой устранили, было отменено более 500 рейсов, сообщили в Cirium.

Минимизировать воздействие

Как сообщили Би-би-си в NATS, технические проблемы затронули автоматическую обработку полетных планов, в которых среди прочего содержится информация о времени вылета и прилета, пункте назначения и маршруте воздушного судна, в результате планы полетов пришлось вносить в систему вручную.

В эфире Би-би-си бывшая сотрудница службы управления воздушным движением Мишель Робсон сказала, что подобные технические проблемы обычно длятся всего пару часов, однако на этот раз их устранение заняло гораздо больше времени.