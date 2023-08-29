Европейские страны ограничивают аренду Airbnb

Gопулярную платформу, которая позволяет людям сдавать свои дома или свободные комнаты туристам, обвиняют в том, что она взвинчивает цены на жилье, вытесняет местных жителей, истощает ресурсы и способствует избыточному туризму. Во многих странах мира города начали вводить ограничения на краткосрочную аренду, чтобы противостоять этому.

Во многих странах мира города начали вводить ограничения на краткосрочную аренду, чтобы противостоять этому.

Так, в июле Флоренция объявила о запрете на размещение новых объявлений Airbnb и других видов краткосрочной аренды жилья в историческом центре города. Но Италия – не единственное место, стремящееся ограничить краткосрочную аренду. Вот все места, где действуют запреты или ограничения на краткосрочную аренду жилья.

Франция: Париж ограничивает количество дней для аренды жилья



Парижане, желающие сдать свое основное жилье на такой платформе, как Airbnb, должны будут зарегистрироваться в местной мэрии. Они смогут сдавать свое основное жилье не более чем на 120 дней в году.

Если речь идет о втором жилье или о сдаче в аренду на срок более 120 дней, то собственники квартиры должны будут официально переоборудовать ее в меблированное туристическое жилье. В городе даже есть специальное подразделение, которое занимается выслеживанием незаконной аренды и штрафует нарушителей.

Германия: Берлин вводит строгие правила



Ранее Берлин уже вводил запрет на Airbnb. Сейчас он отменен, но строгие правила – с большими штрафами – остаются. Владельцы, сдающие свою недвижимость на Airbnb, должны иметь разрешение на краткосрочную аренду всего объекта. Второе жилье можно сдавать не более чем на 90 дней в году.

В Мюнхене краткосрочная аренда целых домов ограничена восемью неделями в год, после чего необходимо получить разрешение.

В Штутгарте хозяева, сдающие в краткосрочную аренду более половины своей собственности, могут делать это без специального разрешения не более 10 недель в год.

Италия: Возможны общенациональные ограничения