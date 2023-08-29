„Это еще повезло, что никто не пострадал“. В спа-центре Пярну возникла опасная ситуация

Вечером 20 августа, незадолго до закрытия, в водном центре Viiking Spa была отключена система вентиляции. По словам одного из находившихся там посетителей, около 18:00 в спа царил полный хаос: у всех слезились глаза, дети кашляли, многие начали задыхаться.

По словам исполнительного директора Viiking Spa Кайри Лусик, техник пытался выявить неисправность и предпринял несколько попыток перезапустить систему вентиляции. К сожалению, его попытки были тщетны - даже после перезагрузки вентиляция снова выключалась.

Лусик добавила, что для обеспечения достаточного притока воздуха в зону спа были открыты девять люков, расположенных на крыше водного центра и позволяющих проникать свежему воздуху. Продажа билетов в водный центр была остановлена.

Однако посетитель, выразивший недовольство в соцсетях, рассказал совсем иную историю. Когда он призвал сотрудников Viiking Spa прекратить продажу билетов и вывести из помещения маленьких детей и беременных женщин, то, по его словам, к его советам никто не прислушался - центр продолжил продавать билеты как ни в чем не бывало и не сообщил находившимся в спа людям о поломке. После этого посетитель стал сам информировать находящихся в водном центре пожилых людей и семьи с детьми о сложившейся ситуации.

Комментатор заявил, что не ожидал от сотрудников водного центра подобного поведения.